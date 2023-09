La actriz Selena Gómez participó de los MTV Video Music Awards 2023 (VMAs) en donde no solo resaltó por su talento, sino por las expresiones que hacía durante las presentaciones que hacían sus colegas. Precisamente, durante el “show” que la cantante Olivia Rodrigo brindó, los gestos de Selena fueron tendencia por haberse convertido en un meme de internet rápidamente.

Los memes de internet son expresiones gráficas que representan las ideas o sentimientos de sus autores, en este caso, las expresiones que Selena Gómez hace naturalmente, fueron insumo para la creación de innumerables imágenes que son virales en redes sociales.

No obstante, la intérprete de Single Soon hizo una publicación en su cuenta de Instagram para indicar que no desea convertirse en un meme nuevamente, y que prefiere no hacer gestos para evitar que su imagen sea usada con esos fines.

“Nunca seré un meme de nuevo. Prefiero quedarme quieta que ser arrastrada por ser yo misma. Mucho amor”, escribió la cantante.

¿Cómo se originó la polémica entre Selena Gómez y Olivia Rodrigo?

La presentación de Olivia Rodrigo en los VMAs 2023 tuvo un incidente que sorprendió a los asistentes. Durante la interpretación de su tema Vampire, la cámara y luces que la enfocaban cambiaron de dirección generando la confusión de la artista.

Posteriormente, el telón se desplegó hasta el suelo a pesar de que Rodrigo seguía cantando. La pista se detuvo y un agente de seguridad trasladó a la artista lejos del escenario. Finalmente, la artista regresó a cantar y ya no presentó algún inconveniente, se sospecha que el “error” del inicio habría sido parte de su espectáculo.

Ante el hecho, la cantante Selena Gómez, no ocultó sus gestos, ya que se mostraba sorprendida, lo que generó criticas y memes, ya que se especulaba que la artista sentía disgusto por el show de Olivia, ya que tenía su mano ubicada en su oído mientras se caía el escenario.

Por ese motivo, es que Selena Gómez dijo que ya no volvería a ser un meme, por lo que prometió que se quedaría quieta y evitaría las expresiones.