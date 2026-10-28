Gregorio Pernía y Piero Vannucci se suman a las celebraciones del Señor de los Milagros. (Foto: Captura / Redes sociales)
Gregorio Pernía y Piero Vannucci se suman a las celebraciones del Señor de los Milagros. (Foto: Captura / Redes sociales)
Por Redacción EC

El actor colombiano Gregorio Pernía, conocido por interpretar a ‘El Titi’ en la telenovela ‘Sin senos no hay paraíso’, participó en la procesión del Señor de los Milagros en Lima, donde contó que pidió al Cristo Moreno por su familia y sus hijos. En paralelo, el actor peruano Piero Vannucci compartió en TikTok imágenes de las celebraciones en honor al Cristo de Pachacamilla realizadas en Ciudad de México.

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