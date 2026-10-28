El actor colombiano Gregorio Pernía, conocido por interpretar a ‘El Titi’ en la telenovela ‘Sin senos no hay paraíso’, participó en la procesión del Señor de los Milagros en Lima, donde contó que pidió al Cristo Moreno por su familia y sus hijos. En paralelo, el actor peruano Piero Vannucci compartió en TikTok imágenes de las celebraciones en honor al Cristo de Pachacamilla realizadas en Ciudad de México.

En declaraciones a Latina Noticias, Pernía habló sobre su vínculo con esta devoción religiosa y explicó que vive cerca de una iglesia dedicada al Señor de los Milagros, en el barrio La Soledad, donde se realizan celebraciones los días 14 de cada mes.

“Nosotros tenemos la iglesia en la avenida 28, en el barrio La Soledad. Yo vivo detrás de la iglesia del Señor de los Milagros y allá se celebra todos los 14 de cada mes y bueno, se convoca mucha gente. Tengo la iglesia a la espalda de mi casa, o sea el patio de mi casa da a la iglesia”, señaló.

El actor también explicó qué pidió durante su participación en la manifestación religiosa, en la que destacó la importancia de sus seres queridos y de contar con las necesidades básicas cubiertas.

“Venimos con fe. Somos personas creyentes, venimos desde la mañana diciéndole al señor que nos cubra con su manto divino , pidiendo por mi familia, por Luna, por mis hijos, por mi bebé que acaba de nacer y tener comida y techo”, manifestó.

Pernía añadió que valora tener un hogar y a su familia, y expresó su deseo de recibir la bendición del Cristo Moreno.

Piero Vannucci participa en la celebración en México

Por su parte, el actor peruano Piero Vannucci, quien radica en México, publicó un video en TikTok en el que mostró distintos momentos de la celebración del Señor de los Milagros en la capital mexicana.

“ Hoy sacamos en anda al Señor de los Milagros aquí en la ciudad de México y, la verdad, con mi poncho pensé que iba a ser más llamativo, pero es época de Día de Muertos así que andan todos de Catrina”, comentó al inicio de la grabación.

En las imágenes, Vannucci mostró su llegada a la catedral, donde esperó el ingreso del sacerdote junto a otros peruanos que participaron en la actividad religiosa.

El actor también registró parte de la misa y una presentación de marinera realizada frente al anda del Señor de los Milagros. Durante el recorrido, destacó un detalle relacionado con la imagen de la Virgen de Guadalupe.

“Yo siempre presumo lo que hay detrás de esta imagen del Señor de los Milagros aquí, en la Ciudad de México. M ira qué cosa tan bonita, qué lindo detalle. Nuestra virgencita de Guadalupe ”, expresó.

La grabación también mostró la presencia de comida peruana entre los asistentes. Vannucci recibió una empanada y conversó con una mujer que le enseñó un turrón y un pionono.

Finalmente, el actor apareció cargando el anda y se despidió de sus seguidores con un mensaje: “Gracias por acompañarme a celebrar al Señor de los Milagros, aquí en Ciudad de México”.