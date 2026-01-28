Bettina Oneto niega haber sufrido maltrato de Sergio Galliani: “No respaldo linchamientos mediáticos”

La actriz Bettina Oneto desmintió categóricamente haber sido víctima de maltrato por parte de Sergio Galliani, rechazando cualquier intención de iniciar acciones legales en su contra.

Y es que, la polémica se originó cuando los conductores de ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González y Gigi Mitre, afirmaron haber escuchado un material donde Oneto relataba una experiencia negativa con Galliani en el Teatro Marsano.

Según los presentadores, el audio describía actitudes autoritarias y supuestos malos tratos. Sin embargo, Oneto aclaró que el mensaje fue sacado de contexto y no estaba dirigido a la prensa.

“Deseo aclarar que no he realizado ninguna denuncia ni acusación contra el actor Sergio Galliani, ni respaldo ningún tipo de carga o linchamiento mediático” , sentenció la actriz en su comunicado, recibiendo el agradecimiento de Sergio, quien compartió el mensaje.

¿Bettina Oneto y Sergio Galliani están distanciados?

Asimismo, explicó que el material difundido corresponde a una conversación privada de hace más de una década, vinculada a la producción de la obra 'Hairspray’. Precisó que ella no envió el audio al programa, sino que habría sido filtrado por terceros.

“El audio que fue emitido corresponde a un mensaje privado, enviado en un contexto de confianza, donde expresé una opinión personal y emocional basada en una experiencia antigua, sin que haya existido jamás una falta grave o un hecho denunciable de su parte hacia mí” , detalló la intérprete.

Asimismo, confirmó que ya sostuvo una conversación directa con Galliani para resolver cualquier malentendido. “He conversado directamente con Sergio y el tema ha quedado aclarado entre nosotros”, indicando que mantienen una amistad.

¿De qué fue acusado Sergio Galliani?

La situación de Galliani se ha visto bajo el escrutinio público debido a las recientes declaraciones de la actriz Sonia Oquendo.

A diferencia de Oneto, Sonia describió un ambiente laboral “tóxico” y “restrictivo” durante el montaje de "Monólogos de la vagina", asegurando que la presión le causó insomnio y pérdida de peso.

“Sentía que estaba en una cárcel. Dormía tres horas, no comía nada, bajé cinco kilos en un mes. Sentía que iba al cadalso cada noche”, relató Oquendo en una entrevista reciente.

Por su parte, Sergio Galliani ha negado las acusaciones de maltrato. “Yo no recurro ni a la violencia física ni a la psicológica, ni a la violencia verbal, ni mucho menos a nada de ese tipo de cosas cuando entro a dirigir”, indicó en redes sociales.