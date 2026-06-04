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El productor musical y la actriz peruana liderarán un formato de televisión y plataformas digitales que se grabará entre Lima y Miami | Foto: Difusión
El productor musical y la actriz peruana liderarán un formato de televisión y plataformas digitales que se grabará entre Lima y Miami | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El productor musical Sergio George anunció el lanzamiento de un nuevo podcast y programa de televisión internacional junto a la actriz peruana Jely Reátegui, propuesta que se grabará entre Lima y Miam, reuniendo a figuras de la música global.

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