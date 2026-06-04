El productor musical Sergio George anunció el lanzamiento de un nuevo podcast y programa de televisión internacional junto a la actriz peruana Jely Reátegui, propuesta que se grabará entre Lima y Miam, reuniendo a figuras de la música global.

El espacio apostará por conversaciones íntimas y encuentros espontáneos entre artistas de distintos géneros, quienes compartirán detalles sobre sus procesos creativos, experiencias personales y hasta improvisaciones musicales en vivo.

Con Jely como coconductora, el proyecto buscará conectar la escena musical latinoamericana con la industria internacional, tomando como eje la energía cultural y artística de ciudades como Lima y Miami.

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“Queremos crear un espacio diferente, donde los artistas no solo hablen de su música, sino que también compartan sus historias y hasta se animen a crear algo en el momento”, señaló George sobre el formato.

La producción también apunta a convertir las plataformas digitales en un nuevo punto de encuentro para músicos y creadores, integrando sonidos, historias y experiencias de distintas partes del mundo en una misma conversación.

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