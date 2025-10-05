El actor indio Shah Rukh Khan, considerado una de las mayores estrellas de Bollywood, ha ingresado por primera vez en el club de los milmillonarios, con una fortuna estimada en 1.400 millones de dólares, según la lista ‘Hurun India Rich List 2025’.

El intérprete de 59 años, conocido como el “rey del romance” del cine hindi, se suma así a celebridades globales como Rihanna, Tiger Woods o Taylor Swift, con patrimonios que superan los 1.000 millones de dólares, de acuerdo con estimaciones de Forbes y Hurun.

La riqueza de Khan procede principalmente de su productora Red Chillies Entertainment y de su participación en el club de críquet Kolkata Knight Riders, un sector fundamental de la economía del país, además de ingresos por películas, publicidad e inversiones inmobiliarias, según recoge Hurun.

Shah Rukh Khan, superestrella de Bollywood. (Foto: AFP)

El listado incluye a más de 350 milmillonarios de la India, con los magnates Mukesh Ambani, presidente del conglomerado Reliance, y Gautam Adani, al frente.

Ambos encabezan el creciente peso de las nuevas industrias del entretenimiento y el deporte como motores de riqueza en la tercera economía de Asia.

Según el informe, la riqueza combinada de los multimillonarios indios equivale a cerca de un tercio del producto interior bruto nacional, en torno a 98 billones de rupias (unos 1,17 billones de dólares).

El número de hogares millonarios en la India, con un patrimonio neto superior a 8,5 millones de rupias (cerca de un millón de dólares), se ha duplicado en los últimos cuatro años hasta alcanzar los 871.700, lo que representa apenas el 0,3 % de los hogares del país, según refleja el informe.

Shah Rukh Khan. (Foto: Getty Images)

Hurun ya había destacado en 2024 que la India había superado a China como el país con mayor crecimiento de multimillonarios, con un incremento del 29 %.

Khan, que comenzó su carrera en la televisión india en los años ochenta antes de debutar en el cine en 1992, pasó de ser un actor de clase media en Nueva Delhi a convertirse en uno de los rostros más reconocibles de la India en el mundo.

Con información de EFE