La cantante Shakira sorprendió a sus seguidores en redes sociales tras su peculiar celebración luego del triunfo del FC Barcelona frente al Real Madrid. En su mensaje, la colombiana también dedica un emotivo mensaje a su pareja Gerard Piqué.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de “Loca” y “Hips Don’t Lie” compartió un breve mensaje sobre su pareja donde lo calificó como “el mejor central del mundo”.

Por si fuera poco, la publicación de Shakira estuvo acompañada por una fotografía en la que la colombiana señala el número 4 en su mano, en referencia a la victoria culé por 4 a 0 contra el Real Madrid.

“Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo él con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial ¡He dicho!”, escribió.

Como se recuerda, una semana antes Shakira también dedicó otro emotivo mensaje a Gerard Piqué luego que el futbolista español alcanzara su partido número 600 en su carrera como futbolista profesional.

“¡600 partidos! No creo que haya realizado jamás 600 conciertos. Tus logros no tienen precedente alguno. La historia es un continuo presente y tú estás aquí para seguir forjando la tuya, la de tu club, la nuestra y la de generaciones futuras”, precisó la colombiana.

