Shakira vuelve a dejar huella, pero no solo por su performance en el show de medio tiempo del Mundial 2026, sino también por sus acciones fuera de los escenarios. Esta vez, la cantante colombiana recurrió a sus redes sociales para extender un emotivo mensaje hacia la selección española, que alzó el trofeo de campeón del mundo.

A través de una historia de Instagram, la intérprete de “Waka Waka” y “Dai Dai” sorprendió a sus seguidores españoles con un llamativo mensaje de felicitaciones, anunciando también un próximo concierto en España.

“¡Felicidades a mi gente de España! Es increíble las cosas que hemos vivido juntos a través de la música”, escribió la cantante colombiana junto al emoji de un corazón. En el mismo video indicó que irá a Madrid para realizar una fiesta para celebrar el triunfo de la ‘La Roja’.

Shakira celebró triunfo de España y envió emotivo mensaje a Lionel Messi. (Foto: Instagram / @shakira)

Asimismo, Shakira también decidió enviar un mensaje a sus seguidores de Argentina, a quienes les dedicó un emotivo texto. Por si fuera poco, su historia de Instagram también tuvo una dedicatoria especial al astro argentino Lionel Messi.

“¡A mi gente de Argentina! Estoy muy orgullosa de ustedes, de Leo Messi, el más grande, y agradecida por habernos representado tan bien a todos los latinos en este Mundial 2026. ¡Siempre en mi corazón!”, señaló en su publicación.

Shakira celebró triunfo de España y envió emotivo mensaje a Lionel Messi. (Foto: Instagram / @shakira)

Como se recuerda, Shakira fue una de las grandes estrellas que se presentó en el histórico primer show de medio tiempo del Mundial 2026. La artista interpretó “Dai Dai” junto a Burna Boy y tuvo como invitados a los niños de Triplets Ghetto Kids, originarios de Uganda.

Además de Shakira, la final de la Copa del Mundo 2026 también contó con presentaciones especiales de artistas como Laura Pausini y Robbie Williams en la ceremonia de clausura, así como los shows de Justin Bieber, Madonna y BTS en el show de medio tiempo del partido entre Argentina y España.