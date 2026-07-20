Shakira celebró triunfo de España y envió emotivo mensaje a Lionel Messi. (Foto: Instagram / @shakira)
Shakira celebró triunfo de España y envió emotivo mensaje a Lionel Messi. (Foto: Instagram / @shakira)
Por Redacción EC

Shakira vuelve a dejar huella, pero no solo por su performance en el show de medio tiempo del Mundial 2026, sino también por sus acciones fuera de los escenarios. Esta vez, la cantante colombiana recurrió a sus redes sociales para extender un emotivo mensaje hacia la selección española, que alzó el trofeo de campeón del mundo.

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