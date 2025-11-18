Shakira se declaró fan de la cultura peruana tras conciertos en el Estadio Nacional de Lima. (Foto: Difusión)
Redacción EC
El pasado lunes 17 de noviembre, día en que descansó luego de dos noches consecutivas en el , la cantante colombiana habló para un medio peruano y se declaró fan de la cultura peruana.

En una nueva declaración al programa “Amor y Fuego”, la intérprete de “Waka Waka” confesó sentirse “encantada” por “toda la cultura del Perú”.

“Saben que me encanta toda la cultura del Perú. He aprendido mucho sobre la cultura preinca, de los Lima, así que contenta”, aseguró Shakira.

Shakira habló para 'Amor y Fuego' por segunda vez.
Asimismo, la colombiana se mostró emocionada por la gran aceptación que han tenido sus conciertos en el país. “Increíble los conciertos, los estoy pasando genial”, agregó la barranquillera.

Cabe señalar que Shakira se encuentra en Perú como parte de una serie de conciertos en el marco de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, donde ya ha ofrecido cuatro espectáculos en el Estadio Nacional de Lima.

Este martes 18 de noviembre, la cantante colombiana Shakira ofrecerá su último concierto del año en el Estadio Nacional de Lima. Todavía quedan algunas entradas disponibles en Teleticket a precio especial.

