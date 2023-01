Este miércoles 11 de enero, las redes sociales estallaron tras el estreno de la “tiradera” de Shakira y el productor argentino Bizarrap llamada “Sessions #53″. En cuestión de días, el video oficial colgado en el canal del argentino logró reunir más de 125 millones de vistas y ser el líder en tendencias indiscutido. ¿Logró afectar a Clara Chía y Gerard Piqué?

Eso no lo sabremos ya que no se han pronunciado al respecto, pero de lo que no hay duda alguna es que el sencillo es todo un éxito a nivel comercial. Desde personalidades famosas de la actuación, hasta modelos, influencers y streamers del mundo de los videojuegos. Nadie, absolutamente nadie parece haberse perdido el golpazo que le mandó la famosa Shakira al ex deportista Gerard Piqué, tras presuntamente haberle sido infiel con Clara Chía.

La canción fue tan, pero tan emotiva, que las frases dichas por la autora de “Antología” dentro de la sesión lograron ser tendencia y marcar hitos en agencias de publicidad, marcas, escuelas, universidades, etcétera y etcétera, quienes aprovecharon para generar muchos memes y de paso, conseguir atención mediática.

¿QUÉ LE DIJO PAQUITA LA DEL BARRIO A SHAKIRA?

La famosa intérprete de “Rata de dos patas”, quien fue autora de una treintena de canciones de desamor a lo largo de su carrera, se mostró solidaria con la barranquillera luego del estreno de su hit mundial junto a Bizarrap.

“El Rincón del inútil…un abrazo para Shakira” publicó en sus redes la mexicana.