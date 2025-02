Shakira ha comenzado su gira ‘Las mujeres ya no lloran’ el martes 11 de febrero en Brasil, y además del despliegue escénico y musical, la colombiana promovió sus ‘10 mandamientos’, con una supuesta indirecta a Clara Chía, actual novia de su expareja, Gerard Piqué.

De ese modo, en los primeros dos conciertos, realizados en Sao Paulo y Río de Janeiro, la cantante presentó el decálogo, con un mensaje que pretende transmitir empoderamiento femenino y autenticidad.

Por ello, frente a más de 70 000 personas, la intérprete de “Pies Descalzos”, proyectó estos principios en las pantallas del escenario.

“Una loba no ataca, se defiende” y “No pedirás permiso para ser tú misma” son algunos de los mensajes que la barranquillera convirtió en el eje simbólico de su espectáculo.

Previamente, antes de subir al escenario, Shakira compartió con sus seguidores la importancia que tiene este tour para ella.

“Doce meses. Catorce horas al día. Un año entero preparando cada detalle con el objetivo en mente: darles el mejor show de mi vida”, escribió la artista.

Estos son los “10 mandamientos de Shakira” que la cantante ha presentado en su gira:

Protegerás y cuidarás a tu manada por encima de todo.

No pedirás permiso para ser tú misma.

Bailarás y cantarás cuando necesites curarte.

Aullarás, porque nadie puede silenciarte.

Una loba no ataca, se defiende.

Una loba no compite con otras lobas. Se ayudan entre ellas.

No reprimirás tu naturaleza salvaje.

Elegirás tu camino sin que nadie te lo imponga.

Las lobas no codiciarán las posesiones de sus vecinos. ¡Claramente!

Una loba es una loba para siempre.

Tras su paso por Brasil, Shakira aterrizó en Lima la madrugada del sábado para presentarse los días 16 y 17 de febrero en el Estadio Nacional.

En estos conciertos, además de interpretar sus grandes éxitos, se espera que reafirme su decálogo ante miles de fanáticos peruanos.

¿Una indirecta a Clara Chía?

Desde su lanzamiento, los mandamientos de Shakira ha generado diversas interpretaciones, y algunos seguidores han señalado que el noveno mandamiento —“Las lobas no codiciarán las posesiones de sus vecinos. ¡Claramente!”— podría ser una indirecta a Clara Chía, actual pareja de Gerard Piqué.

La palabra “claramente”, que hace referencia al tema "Music Sessions #53″ con Bizarrap, ha sido vista por muchos como un guiño a la polémica que rodeó su separación.

Aunque la artista no ha confirmado ninguna alusión personal, el mensaje ha avivado las especulaciones en redes sociales y entre sus fanáticos.

Cambia letra de su canción en supuesta indirecta a Piqué

Esta no fue el único mensaje, ya que, al interpretar su tema “Don’t Bother”, cambió la letra en una supuesta referencia a Piqué.

La canción indicaba: “Por ti renunciaría a todo lo que tengo y me mudaría a un país comunista / si vinieras conmigo, por supuesto / Me limaría las uñas para que no te hagan daño”.

Y colocó en la nueva versión: “Por ti renuncié a todo lo que tenía y me mudé a un país socialista / solo para estar contigo, por supuesto / Y me limé las uñas para que no te hicieran daño”.

¿A qué hora iniciará el concierto de Shakira?

Los conciertos de Shakira en Lima, programados para el 16 y 17 de febrero, tendrán un ajuste en su horario de inicio debido a restricciones impuestas por autoridades locales.

Masterlive anunció que el espectáculo empezará a las 8:15 p.m., ya que no se concedió una extensión para que el evento se prolongue más allá de las 11 p.m.

“Esta medida garantizará que todos los asistentes puedan disfrutar del espectáculo en su totalidad. Los esperamos este domingo 16 y lunes 17 de febrero para vivir una noche inolvidable”, añadió la empresa.

¿Cuándo y dónde serán los conciertos de Shakira en Lima?

Shakira llegará a Lima para ofrecer dos conciertos en el Estadio Nacional los días 16 y 17 de febrero, como parte de su gira mundial "Las mujeres ya no lloran“.

Estas presentaciones marcarán su esperado regreso a los escenarios peruanos, donde sus seguidores podrán disfrutar de un espectáculo lleno de energía y grandes éxitos.

Accesos para el concierto de Shakira en Lima

Masterlive publicó en sus redes sociales el mapa de acceso para los conciertos de Shakira en Lima.

El escenario estará ubicado en el sector sur del Estadio Nacional, mientras que el campo se dividirá en tres zonas: Campo A (izquierda y derecha) y Campo B, cada una con accesos exclusivos. Las tribunas también tendrán ingresos asignados para facilitar la organización.

“Este es el mapa de ingresos al Estadio Nacional para el concierto de la Loba. Si tienes dudas el día del evento, consulta a nuestros orientadores. ¡Disfruta al máximo este increíble espectáculo!”, anunció la empresa en Instagram.