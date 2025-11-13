La cantante colombiana Shakira está cada vez más cerca de Perú, ya que se confirmó que la artista barranquillera llegará a Lima el próximo viernes 14 de noviembre, en un vuelo privado. Además, trascendió que su equipo artístico, staff y comitiva ya se encuentran en nuestro país.

Según se conoció, la cantante le ha comentado a su entorno que realizará algunas actividades no oficiales durante su estadía en Perú, lo que mantendrá su cercanía con los fans.

Lo que sí se ha confirmado es que llegará a Lima este viernes y se dirigirá directamente al Estadio Nacional de Lima, junto a su equipo de trabajo, para realizar la respectiva prueba de sonido y dejar todo listo para sus conciertos.

Shakira ofrecerá tres conciertos en el Estadio Nacional de Lima. (Foto: Instagram)

El equipo técnico y artístico de la gira ya se encuentra en nuestra capital, afinando los últimos detalles para garantizar un espectáculo impecable. “No se descarta que Shakira tenga alguna reunión privada con sus fans. Todo es posible”, señaló una fuente cercana a la colombiana.

Por otro lado, Masterlive, empresa encargada de la producción de los conciertos de Shakira en el Perú, confirmó que Susy Díaz será una de las artistas que participará en “Camina con la Loba”, una dinámica impulsada por la cantante en cada país como una forma de agradecer al público por su cariño.

Asimismo, diversos influencers y fans seleccionados a través de distintas dinámicas también participarán en las tres presentaciones de Shakira en Lima. Entre las figuras confirmadas destacan María Pía Copello, Rebeca Escribens, Óscar Tito, Zumba, Macla, Flavia Laos y Luana Barrón, quienes desfilarán junto a una de las mujeres más influyentes de la industria del entretenimiento.

Cabe resaltar que Shakira llegará a Perú este viernes 13 de julio y ofrecerá tres conciertos en el Estadio Nacional de Lima los días 15,16 y 18 de noviembre. Los dos primeros shows han logrado el sold out y el último está cerca de ser a “casa llena”. Aún quedan entradas disponibles en Teleticket.