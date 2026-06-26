Shakira se suma a la ola solidaria de artistas internacionales en apoyo a Venezuela tras sufrir dos terremotos el pasado 24 de junio. La cantante colombiana utilizó sus redes sociales para solicitar la ayuda humanitaria que hoy necesitan miles de damnificados del país vecino.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante colombiana envió un mensaje solidario y aprovechó para solicitar ayuda para los miles de damnificados que dejó los dos terremotos ocurridos en Venezuela.

“Niños, madres y familias enteras están sufriendo a causa de esta devastadora tragedia en Venezuela”, expresó la intérprete barranquillera con profunda preocupación, manifestando su empatía ante el dolor de miles de personas que lo han perdido todo en cuestión de segundos.

Shakira envía mensaje de apoyo y pide ayuda tras terremotos en Venezuela. (Foto: Instagram / @shakira)

Asimismo, la cantante aprovechó para solicitar el apoyo solidario que requiere Venezuela, por ello destacó que existen diversas organizaciones que ya se encuentran desplegados trabajando en el desastre.

“Estas son algunas organizaciones que ya se encuentran trabajando sobre el terreno para brindar ayuda a las personas afectadas por el terremoto. Si puedes, dona, comparte o ponte en contacto con ellas. Nuestra ayuda es urgente”, concluyó la artista.

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Este llamado a la acción inmediata busca movilizar recurso de manera más rápida, en un momento crucial, donde aún se pueden salvar vidas y ayudar a los miles de damnificados que dejo como consecuencia los dos terremotos.

Artistas internacionales se pronuncian ante la difícil situación de Venezuela. (Foto: Instagram / @camilo)

De esta manera, la cantante colombiana Shakira se suma a la lista de artistas que se han pronunciado sobre la tragedia. Thalía, Alejandro Sanz, Ricardo Montaner, Camilo, Evaluna, Franco de Vita, Chyno Miranda, Joaquina, Danny Ocean, Danna y otros famosos también se han unido a la cadena de mensajes de solidaridad y apoyo para los afectados por los terremotos en Venezuela.