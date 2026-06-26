Shakira envía mensaje de apoyo y pide ayuda tras terremotos en Venezuela. (Foto: Instagram / @shakira)
Shakira envía mensaje de apoyo y pide ayuda tras terremotos en Venezuela. (Foto: Instagram / @shakira)
Por Redacción EC

Shakira se suma a la ola solidaria de artistas internacionales en apoyo a Venezuela tras sufrir dos terremotos el pasado 24 de junio. La cantante colombiana utilizó sus redes sociales para solicitar la ayuda humanitaria que hoy necesitan miles de damnificados del país vecino.

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