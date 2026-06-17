Shakira volvió a captar la atención de la prensa internacional luego de ser fotografiada junto al actor mexicano Manuel García-Rulfo en las inmediaciones del Sunset Tower Hotel, en Hollywood. Las imágenes, difundidas por medios estadounidenses, dieron pie a especulaciones sobre un posible romance entre ambos.

En las fotografías se observa al protagonista de “Pedro Páramo” y de la serie “El Abogado de Lincoln”, ambas producciones de Netflix, conversando con la cantante colombiana cerca de la zona de valet parking del exclusivo hotel. Posteriormente, el actor se dirige a su vehículo, le abre la puerta a Shakira y ambos abandonan juntos el lugar.

Manuel García-Rulfo entra en la lista de supuestos romances atribuidos a Shakira. (Foto: Instagram/@backgrid_usa)

Hasta el momento, ni la intérprete de “Hips Don’t Lie” ni García-Rulfo han realizado declaraciones sobre el encuentro ni sobre los rumores que surgieron tras la difusión de las imágenes.

Las especulaciones también han puesto el foco sobre la situación sentimental del actor mexicano. De acuerdo con publicaciones como People y Hola!, García-Rulfo habría mantenido una relación con la actriz y cantante estadounidense Audrey McGraw, hija de las estrellas de la música country Tim McGraw y Faith Hill.

Durante 2024, ambos fueron vistos juntos en diversas ocasiones, lo que alimentó versiones sobre una relación sentimental. Sin embargo, ninguna de las partes confirmó oficialmente ese vínculo y tampoco existe información pública que confirme una eventual ruptura.

La aparición de Manuel García-Rulfo junto a Shakira reaviva el interés mediático por la vida sentimental de la artista desde su separación de Gerard Piqué, anunciada en junio de 2022 tras más de una década de relación.

La cantante colombiana y el exfutbolista español iniciaron su historia de amor en 2010, después de coincidir durante el Mundial de Sudáfrica. Aunque nunca se casaron, formaron una de las parejas más mediáticas del espectáculo internacional y tuvieron dos hijos, Milan y Sasha.

Desde el fin de esa relación, Shakira ha sido vinculada sentimentalmente con varias figuras públicas, entre ellas el actor Tom Cruise, el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, el jugador de la NBA Jimmy Butler y el actor Lucien Laviscount. Sin embargo, ninguno de esos supuestos romances fue confirmado por la artista y las versiones permanecieron en el terreno de la especulación.

Por ahora, las fotografías con Manuel García-Rulfo constituyen el más reciente episodio que ha despertado rumores sobre la vida amorosa de la cantante, aunque no existe confirmación oficial sobre la naturaleza de su vínculo con el actor mexicano.