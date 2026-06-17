Resumen

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Manuel García-Rulfo entra en la lista de supuestos romances atribuidos a Shakira. (Foto: Instagram/@backgrid_usa)
Manuel García-Rulfo entra en la lista de supuestos romances atribuidos a Shakira. (Foto: Instagram/@backgrid_usa)
Por Redacción EC

Shakira volvió a captar la atención de la prensa internacional luego de ser fotografiada junto al actor mexicano Manuel García-Rulfo en las inmediaciones del Sunset Tower Hotel, en Hollywood. Las imágenes, difundidas por medios estadounidenses, dieron pie a especulaciones sobre un posible romance entre ambos.

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