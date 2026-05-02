Este viernes, cientos de fans de la cantante colombiana Shakira transformaron las afueras del hotel Copacabana Palace en una pista de baile masiva para recibirla, pues este sábado 2 de mayo ofrecerá un concierto gratuito en la playa de Río de Janeiro.

La vigilia de los fanáticos, que incluyó coreografías y cánticos en plena vía pública, se intensificó durante la noche mientras ella realizaba ensayos técnicos sobre el escenario principal.

AME8648. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 01/05/2026.- Seguidores de la cantante Shakira bailan este viernes, durante un ensayo técnico de la artista en la playa de Copacabana previo a su concierto del 2 de mayo, en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ André Coelho / ANDRÉ COELHO

AME8648. RÍO DEJANEIRO (BRASIL), 01/05/2026.- Seguidores de la cantante Shakira bailan este viernes, mientras la artista realizará un ensayo técnico en la playa de Copacabana previo a su concierto del 2 de mayo, en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ André Coelho / ANDRÉ COELHO

Este gesto fue correspondido por Shakira, quien se asomó al balcón de su habitación para lanzar besos y saludar.

De ese modo, al contemplar la multitud que se había congregado para verla, expresó su asombro: “¿Todos están aquí por mí? ¿Por qué?”, preguntó, emocionada, a su equipo de trabajo.

El ambiente festivo coincidió con la filtración de las sorpresas musicales del evento, pues durante las pruebas de sonido se escucharon las voces de Caetano Veloso y María Bethania, quienes acompañarán a la barranquillera en el escenario.

A ellos, se sumará Anitta, quien confirmó su presencia tras difundir videos ensayando el tema ‘Choka Choka’, misma canción que ambos grabaron. Asimismo, se especuló una posible aparición de Ivete Sangalo.

AME8653. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 01/05/2026.- La cantante colombiana Shakira (i) y el brasileño Caetano Veloso cantan durante un ensayo previo al concierto del 2 de mayo, este viernes en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ André Coelho / ANDRÉ COELHO

AME8653. RÍO DEJANEIRO (BRASIL), 01/05/2026.- La colombiana Shakira (i) y María Betânia de Brasil cantan durante un ensayo previo al concierto del 2 de mayo, este viernes en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ André Coelho / ANDRÉ COELHO

Todo se prepara para el cierre de 'Las mujeres ya no lloran', una de las giras más importantes de Shakira, que culminará en España. Muestra el estadio temporal para 50.000 personas por noche, con áreas verdes y zonas infantiles. Una experiencia inolvidable para los asistentes.

La movilización de los fans no solo ha sido un espectáculo festivo, sino que también ha impulsado las ventas de productos relacionados con Shakira, como lentes, camisetas, abanicos, toallas, vestidos y otros artículos.

Se espera que el show gratuito supere el récord de 2,1 millones de asistentes, superando así a Lady Gaga y Madonna, quienes se presentaron en la misma playa en años anteriores.

*Con información de EFE

AME7746. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 29/04/2026.- Personas observan productos alusivos a la cantante colombiana Shakira este miércoles, en Río de Janeiro (Brasil). El concierto gratuito que ofrecerá Shakira el próximo sábado 2 de mayo en la playa de Copacabana ha impulsado las ventas en Río de Janeiro con prendas y artículos inspirados en ella y en su estilo. EFE/ Antonio Lacerda / Antonio Lacerda

VIDEO RECOMENDADO: