Este viernes, cientos de fans de la cantante colombiana Shakira transformaron las afueras del hotel Copacabana Palace en una pista de baile masiva para recibirla, pues este sábado 2 de mayo ofrecerá un concierto gratuito en la playa de Río de Janeiro.
Este viernes, cientos de fans de la cantante colombiana Shakira transformaron las afueras del hotel Copacabana Palace en una pista de baile masiva para recibirla, pues este sábado 2 de mayo ofrecerá un concierto gratuito en la playa de Río de Janeiro.
La vigilia de los fanáticos, que incluyó coreografías y cánticos en plena vía pública, se intensificó durante la noche mientras ella realizaba ensayos técnicos sobre el escenario principal.
El ambiente festivo coincidió con la filtración de las sorpresas musicales del evento, pues durante las pruebas de sonido se escucharon las voces de Caetano Veloso y María Bethania, quienes acompañarán a la barranquillera en el escenario.
A ellos, se sumará Anitta, quien confirmó su presencia tras difundir videos ensayando el tema ‘Choka Choka’, misma canción que ambos grabaron. Asimismo, se especuló una posible aparición de Ivete Sangalo.
Todo se prepara para el cierre de 'Las mujeres ya no lloran', una de las giras más importantes de Shakira, que culminará en España. Muestra el estadio temporal para 50.000 personas por noche, con áreas verdes y zonas infantiles. Una experiencia inolvidable para los asistentes.
La movilización de los fans no solo ha sido un espectáculo festivo, sino que también ha impulsado las ventas de productos relacionados con Shakira, como lentes, camisetas, abanicos, toallas, vestidos y otros artículos.
Se espera que el show gratuito supere el récord de 2,1 millones de asistentes, superando así a Lady Gaga y Madonna, quienes se presentaron en la misma playa en años anteriores.
*Con información de EFE
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