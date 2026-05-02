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Seguidores de la cantante Shakira bailan este viernes, mientras la artista realizará un ensayo técnico en la playa de Copacabana previo a su concierto del 2 de mayo, en Río de Janeiro (Brasil). | EFE/ André Coelho
Seguidores de la cantante Shakira bailan este viernes, mientras la artista realizará un ensayo técnico en la playa de Copacabana previo a su concierto del 2 de mayo, en Río de Janeiro (Brasil). | EFE/ André Coelho
/ ANDRÉ COELHO
Por Redacción EC

Este viernes, cientos de fans de la cantante colombiana Shakira transformaron las afueras del hotel Copacabana Palace en una pista de baile masiva para recibirla, pues este sábado 2 de mayo ofrecerá un concierto gratuito en la playa de Río de Janeiro.

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