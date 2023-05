Shakira es una de las cantantes de Latinoamérica que ha logrado que sus temas sean reconocidos mundialmente, por lo que en la primera edición de la gala de las Mujeres en la Música Latina de Billboard fue una de las homenajeadas.

La revista internacional galardonó a Shakira como “Mujer del año” en Miami (EE.UU.), la cual fue trasmitida por Telemundo este domingo.

“En Billboard Latin tenemos años apoyando y abriendo espacios para el talento femenino. Este evento es un paso más importante en este objetivo”, dijo Leila Cobo, vicepresidenta de Billboard Latin y el artífice del homenaje.

Shakira fue homenajeada en Billboard y emocionó con su discurso

Uno de los momentos más esperados fue cuando homenajearon a Shakira y así se convirtió en la primera Mujer del Año en Billboard Mujeres Latinas en la Música. La cantante colombiana subió al podio y emitió un discurso lleno de palabras emotivas.

“Es un año en el que me he dado cuenta de que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos. Somos más valientes de lo que creemos que somos y creo que somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser. ¿A quién no le ha pasado que por buscar la aprobación y el cariño del otro se ha olvidado de sí misma? A mí me ha pasado”, dijo.

Además, aunque indirectamente, hizo una alusión a su separación con Gerard Piqué, pero remarcó lo importante que es no dejarse caer.

“Ya no importa tanto si te son infiel o no. Lo que importa verdaderamente es que te sigas siendo fiel a ti misma”, señaló.

“Cuando me sentí más perdida, fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma. Pero fue por las mujeres que escribí lo que escribí y canté lo que canté, porque solo una mujer sabe cómo amar hasta desgarrarse”, agregó.

¿Quiénes más fueron homenajeadas en Billboard Mujeres Latinas?

Aunque el centro de atención estuvo en Shakira, también hubo otras cantantes homenajeadas como Ana Gabriel con el premio Leyenda Viviente, Emilia como Artista en Ascenso, Evaluna Montaner con el premio Tradición y Futuro; Goyo, quien recibió el premio Agente de Cambio, y Thalía que fue honrada con el premio Poderosa Global.