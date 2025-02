Shakira se ha convertido en el centro de atención a nivel mundial tras haber sido internada en una clínica en Lima, Perú “por un cuadro abdominal”. Ahora, se especulan muchas versiones en torno a lo que provocó que la colombiana suspendiera su show el pasado 16 de febrero en la capital peruana. Al respecto, Jordi Martin, colaborador internacional de “Amor y Fuego”, señaló que la barranquillera habría tenido una fuerte discusión con su expareja Gerard Piqué hace algunos días.

En conversación con Rodrigo González y Gigi Mitre en “Amor y Fuego”, Jordin Martin aseguró que una persona del entorno de la cantante le contó que Shakira habría tenido un fuerte intercambio de palabras con su expareja por sus hijos.

“Me dice que Shakira ha estado los últimos días nerviosa, no la ha pasado bien porque tuvo una discusión muy fuerte con Gerard Piqué hace algunos días por el tema de los niños”, señaló el colaborador español al medio peruano.

“Piqué se había trasladado a Miami para estar con Milan y Sasha (sus hijos), esto es lo que tenían pactado ellos, que hasta el final de gira él se quedaba en Miami con los niños, pero resulta que hubo una discusión muy fuerte porque Piqué le dice que se tenía que ir a unos compromisos con la Kings League y con su club, por lo que no puede estar en Miami con los niños y le dice: ‘llévate a los niños tú’, esto provocó su molestia”, añadió.

Por su parte, Rodrigo González añadió que, según sus fuentes, “no fue un ceviche el detonante que la llevó (a Shakira) a estar unas horas internada de emergencia por los síntomas”.

“Me dicen que discutieron muy fuerte y ha sido una decepción enorme la actitud de Gerard… Ella lo que ha visto es un egoísmo brutal de Piqué… El vincular esta discusión con el ingreso hospitalario es atrevido… Lo que sí puedo asegurar es que esa discusión fue hace algunos días y fue muy fuerte”, aclaró.

La cantante colombiana Shakira habría discutido con Piqué antes de llegar a Perú. (VIDEO: Willax)

¿Qué pasó con Shakira?

A través de su cuenta oficial de Instagram, la misma Shakira contó que se encuentra internada en una clínica local por “un cuadro abdominal”, hecho por el que los médicos le recomendaron no subir al escenario este domingo 16 de febrero.

“Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento. Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche (domingo 16 de febrero)”, comunicó la colombiana en su post.

La cantante colombiana confirmó que se encontraba hospitalizada en Perú. (Foto: Captura de IG)

“Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy, he estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano”, agregó en su comunicado.

Cantante colombiana canceló su primer concierto por problemas de salud