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La policía brasileña sostuvo que "está llevando a cabo las investigaciones para esclarecer los hechos" | Foto: Archivo GEC / AFP
La policía brasileña sostuvo que "está llevando a cabo las investigaciones para esclarecer los hechos" | Foto: Archivo GEC / AFP
Por Redacción EC

La policía brasileña retiró este lunes un artefacto explosivo hallado en el paseo marítimo de la playa de Copacabana, en Rio de Janeiro, donde la cantante colombiana Shakira ofrecerá un concierto gratuito el próximo 2 de mayo.

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