La policía brasileña retiró este lunes un artefacto explosivo hallado en el paseo marítimo de la playa de Copacabana, en Rio de Janeiro, donde la cantante colombiana Shakira ofrecerá un concierto gratuito el próximo 2 de mayo.

Según informaron las autoridades locales, el artefacto encontrado es una granada aturdidora, un dispositivo no letal diseñado para desorientar temporalmente a las personas mediante un destello cegador y una explosión de alta intensidad.

Trabajadores instalan el escenario para el concierto de la cantante colombiana Shakira en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, el 13 de abril de 2026. | Foto: AFP / PABLO PORCIUNCULA

En un comunicado enviado a la agencia AFP, la Policía Civil de Río detalló que el escuadrón antibombas fue alertado sobre el hallazgo de un “artefacto explosivo” en la mañana del lunes.

“Al llegar, los agentes realizaron los protocolos estándar y retiraron el artefacto de forma segura. El material fue incautado y será sometido a análisis”, indicó la fuerza de seguridad sin proporcionar más detalles.

Imagen cedida por la Policía Civil de Río de Janeiro de un oficial revisando una granada de mano encontrada en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, el 13 de abril de 2026 | Foto: AFP / HANDOUT

CONOCE MÁS: Shakira pospone sus conciertos en la India por las tensiones regionales

Las imágenes divulgadas por la policía muestran a un agente en traje especial recolectando una caja negra del tamaño de una mochila, aparentemente el artefacto encontrado en la zona.

“La investigación está en curso para esclarecer los hechos”, añadió la policía.

Desde hace varios días, varias cuadrillas de trabajadores están montando un monumental escenario en la arena de Copacabana, justo frente al emblemático Hotel Copacabana Palace, para el evento masivo de Shakira, que promete atraer a miles de fanáticos de Brasil y el mundo.

Shakira y Anitta lanzan una colaboración explosiva titulada 'Chocachocá', disponible el 9 de abril en plataformas digitales. Forma parte del nuevo álbum de Anitta 'Equilibrium', con lanzamiento el 16 de abril. Imagen mística con carta de tarot ilustra a las reinas del pop latino bajo los astros.

MÁS INFORMACIÓN: Shakira y Beéle grabaron juntos un videoclip en las calles de Barranquilla

Este tipo de conciertos en la playa de Copacabana suelen ser muy concurridos, ya que, según la agencia municipal Riotur, el año pasado el espectáculo de Lady Gaga atrajo a 2,1 millones de personas, mientras que Madonna reunió a 1,6 millones en 2024.

Se estima que Río de Janeiro recibirá a más de 3,5 millones de turistas entre marzo y junio, según datos de la Secretaría de Turismo de la Alcaldía.

*Con información de AFP

VIDEO RECOMENDADO: