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La policía brasileña retiró este lunes un artefacto explosivo hallado en el paseo marítimo de la playa de Copacabana, en Rio de Janeiro, donde la cantante colombiana Shakira ofrecerá un concierto gratuito el próximo 2 de mayo.
La policía brasileña retiró este lunes un artefacto explosivo hallado en el paseo marítimo de la playa de Copacabana, en Rio de Janeiro, donde la cantante colombiana Shakira ofrecerá un concierto gratuito el próximo 2 de mayo.
Según informaron las autoridades locales, el artefacto encontrado es una granada aturdidora, un dispositivo no letal diseñado para desorientar temporalmente a las personas mediante un destello cegador y una explosión de alta intensidad.
En un comunicado enviado a la agencia AFP, la Policía Civil de Río detalló que el escuadrón antibombas fue alertado sobre el hallazgo de un “artefacto explosivo” en la mañana del lunes.
“Al llegar, los agentes realizaron los protocolos estándar y retiraron el artefacto de forma segura. El material fue incautado y será sometido a análisis”, indicó la fuerza de seguridad sin proporcionar más detalles.
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Las imágenes divulgadas por la policía muestran a un agente en traje especial recolectando una caja negra del tamaño de una mochila, aparentemente el artefacto encontrado en la zona.
“La investigación está en curso para esclarecer los hechos”, añadió la policía.
Desde hace varios días, varias cuadrillas de trabajadores están montando un monumental escenario en la arena de Copacabana, justo frente al emblemático Hotel Copacabana Palace, para el evento masivo de Shakira, que promete atraer a miles de fanáticos de Brasil y el mundo.
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Este tipo de conciertos en la playa de Copacabana suelen ser muy concurridos, ya que, según la agencia municipal Riotur, el año pasado el espectáculo de Lady Gaga atrajo a 2,1 millones de personas, mientras que Madonna reunió a 1,6 millones en 2024.
Se estima que Río de Janeiro recibirá a más de 3,5 millones de turistas entre marzo y junio, según datos de la Secretaría de Turismo de la Alcaldía.
*Con información de AFP
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