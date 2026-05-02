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La Policía Civil de Río ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro | Foto: EFE
La Policía Civil de Río ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro | Foto: EFE
Por Agencia EFE

Shakira lamenta la muerte de un trabajador de una empresa encargada del montaje del escenario del megaconcierto que ofrecerá este sábado en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, y que murió este domingo en un accidente laboral: “Mi corazón está con su familia y sus seres queridos”.

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