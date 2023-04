La reciente gala de entrega de los Latin American Music Awards tuvo una gran participación de colombianos, entre ellos Manuel Turizo, Shakira y Karol G, quien se llevó varios premios a casa, pero fue Carlos Vives quien se llevó el aplauso de todos al ser reconocido por la organización con el premio Latin AMAs Legacy 2023.

La intérprete de “Monotonía” no quiso ser ajena al reconocimiento hacia su amigo y colega y le dedicó un emotivo mensaje a través de sus redes sociales, donde compartió un video que muestra imágenes de ambos artistas en diversos proyectos juntos. Junto al clip, Shakira escribió una extensa carta.

“Carlos, eres el poeta que hace sus versos con la tierra mía. Un músico extraordinario y más extraordinario aún tu corazón de amigo fiel. Artistas como tú aparecen cada mil años, por eso hoy queremos homenajearte. Lo que has hecho por nuestra Colombia, no lo han conseguido ni políticos, ni filántropos. Gracias por rescatar nuestro folclor, y recordarnos lo que fuimos, lo que somos y lo que podemos ser”, escribió Shakira.

“Tú le has llevado a niños, a ancianos, y a quienes no conocían nuestras costumbres, ni hablaban nuestro idioma un pedazo de nosotros en cada canto y nos has recordado todo lo que valemos, lo que sentimos y con que fuerza llegamos a amar. Tu legado es invaluable porque nos representa a todos. Sigue construyéndolo por nosotros y vuela alto como un cóndor sobre la sierra”, añadió.

Como era de esperarse, Carlos Vives reaccionó ante la publicación de su amiga Shakira y solo tuvo elogios hacia la artista colombiana, a quien agradeció por su apoyo y respaldo a lo largo de su trayectoria musical.

“Nos has dado a los colombianos tanto de tu alma y tanto orgullo, que solo queremos verte sonreir querida amiga. Te mereces el amor más lindo y ser feliz para alegría de Sasha y Milan, que están en una edad maravillosa, para que el mundo entonces siga disfrutando de tu música y tu energía. Tu mensaje es la canción más hermosa que nadie escribirá nunca de mi ¡Gracias! Hasta que nos volvamos a encontrar, yo sigo aquí mirándote entre el mar y la Sierra que siempre te esperan. Te quiero”, escribió Vives.

