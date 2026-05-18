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Shakira logra victoria contra la Hacienda española y recuperaría más de 60 millones de euros. (Foto: Pau BARRENA / AFP)
Shakira logra victoria contra la Hacienda española y recuperaría más de 60 millones de euros. (Foto: Pau BARRENA / AFP)
Por Agencia EFE

Un tribunal español ha dado la razón a la cantante colombiana Shakira al anularle una multa por la tributación del ejercicio fiscal de 2011 e insta a Hacienda a devolverle unos 60 millones de euros (70 millones de dólares).

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