Shakira modificó la letra de su canción "Don’t Bother" durante su presentación en Sao Paulo, Brasil, como parte del inicio de su gira 'Las mujeres ya no lloran'.

Este cambio ha sido interpretado por muchos como una indirecta a su expareja, Gerard Piqué, y a su actual pareja, Clara Chía.

En el puente de la canción, modificó la letra original, que decía: “Por ti renunciaría a todo lo que tengo y me mudaría a un país comunista / si vinieras conmigo, por supuesto / Me limaría las uñas para que no te hagan daño”.

Y colocó en la nueva versión: “Por ti renuncié a todo lo que tenía y me mudé a un país socialista / solo para estar contigo, por supuesto / Y me limé las uñas para que no te hicieran daño”.

Para muchos, este cambio es una clara referencia a Gerard Piqué y a la decisión que tomó en su momento de mudarse a España para construir una vida en familia.

The 10 Commandments of a She-Wolf! 🐺 ¡Los 10 Mandamientos de una Loba! #LMYNLWorldTour pic.twitter.com/2Zk7AMgc86 — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) February 12, 2025

Además, Shakira canta: “Y perdí esos kilos / aprendí sobre fútbol / solo para que te quedaras / pero no lo hiciste y no lo harás”.

En la versión original de 2005, la letra decía: “Y perdería esos kilos / aprendería sobre fútbol si eso te hiciera quedarte / pero no lo harás, no lo harás”.

Además, en el espectáculo, la barranquillera presentó sus “10 mandamientos”, entre los que destacó: “Las lobas no codiciarán las posesiones de sus vecinos. ¡Claramente!”, interpretado como una referencia a Chía.

Durante el show, los asistentes corearon cánticos contra Piqué, a lo que Shakira respondió con una sonrisa y gesto de sorpresa.

Shakira seguirá con su gira mundial y tiene previsto presentarse el 16 y 17 de febrero en el Estadio Nacional de Lima, Perú.