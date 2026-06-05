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Actualmente la artista promociona con el nigeriano Burna Boy el sencillo 'Dai Dai', la canción oficial de la Copa del Mundo 2026 | Foto: Difusión
Actualmente la artista promociona con el nigeriano Burna Boy el sencillo 'Dai Dai', la canción oficial de la Copa del Mundo 2026 | Foto: Difusión
Por Agencia EFE

La cantante Shakira desmintió este viernes que apoye a alguno de los dos candidatos que disputan la Presidencia de Colombia y pidió que no se use su imagen con fines políticos luego de que se publicara en redes sociales un montaje que la vincula con el aspirante izquierdista Iván Cepeda.

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