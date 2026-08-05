La cantante colombiana Shakira volvió a convertirse en tendencia en redes sociales tras recrear la fotografía que dio origen a uno de los memes más populares de su carrera. La artista compartió la imagen el 4 de agosto de 2026 y la publicación acumuló numerosas reacciones en cuestión de minutos.

En la fotografía, Shakira aparece sentada frente a un escritorio con una expresión similar a la de la imagen original captada en 1997 por el fotorreportero Óscar Berrocal en la redacción del diario El Heraldo de Barranquilla.

Shakira revive la icónica fotografía que dio origen a uno de sus memes más populares. (Foto: Instagram / @shakira)

La artista acompañó la publicación con el mensaje: “Me da la impresión de que ya he visto esto hace algún tiempo” , en referencia a la fotografía que, con el paso de los años, fue ampliamente difundida en internet como meme.

La nueva imagen generó una rápida respuesta entre sus seguidores, quienes destacaron la recreación de la escena y comentaron el parecido entre ambas fotografías. Otros usuarios señalaron que la cantante mantiene una apariencia similar a la de finales de la década de 1990.

La fotografía original corresponde a una etapa en la que Shakira comenzaba a consolidar su carrera internacional. En ella aparece sentada frente a una computadora aparentemente apagada, con una vestimenta característica de la época, compuesta por jeans, botas de tacón bajo y una blusa negra.

Con el auge de las redes sociales, la imagen adquirió una nueva popularidad y comenzó a utilizarse como meme para ilustrar situaciones cotidianas relacionadas con el trabajo frente a una computadora, la espera de respuestas o tareas que parecen no avanzar.

Casi tres décadas después de aquella sesión fotográfica, la cantante decidió recrear la escena y compartirla con sus seguidores, quienes impulsaron nuevamente la imagen hasta convertirla en una de las publicaciones más comentadas de la jornada.