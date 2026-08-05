Shakira revive la icónica fotografía que dio origen a uno de sus memes más populares. (Foto: Redes sociales)
Shakira revive la icónica fotografía que dio origen a uno de sus memes más populares. (Foto: Redes sociales)
Por Redacción EC

La cantante colombiana Shakira volvió a convertirse en tendencia en redes sociales tras recrear la fotografía que dio origen a uno de los memes más populares de su carrera. La artista compartió la imagen el 4 de agosto de 2026 y la publicación acumuló numerosas reacciones en cuestión de minutos.

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