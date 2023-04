Gerard Piqué brindó declaraciones a la radio Cupra Arena y habló sobre las canciones que obviamente han sido compuesta para él, de parte de su ex pareja, Shakira. El español mostró indignación alegando que sus ‘haters’ son en su mayoría latinoamericanos, ya que ellos consumen la música de la colombiana.

“Ahora nos dedicamos a tirar el beef este, que luego la otra ya... Y no quiero entrar porque es un tema personal, pero el tema de tirar beef, que está muy bien y es la moda y el zasca y tal, pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental en la gente a la que le tiras el beef”, comentó notablemente afectado.

Según el ex futbolista, la barranquillera no mide la consecuencia de sus actos y no piensa en cómo afectan estas a la salud mental de los demás. Recordemos que su actual pareja, Clara Chía, ha sido bastante atacada en redes sociales.

“Queda muy bien a título personal y oh, la puta ama, y no sé qué, pero no pensamos en la otra persona. ¿Qué tiene que pasar? ¿Que alguien se suicide para pensar luego que nos hemos pasado? La gente, tío... Yo estoy muy decepcionado con lo que es la sociedad”, sostuvo.

“Mi expareja es latinoamericana, no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades. No me importa nada, es cero, porque no les conozco de nada, es gente que no tiene vida. ¿Qué importancia les tienes que dar? Es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots”, acotó.

Ante el revuelo de estas declaraciones, Shakira se limitó a postear un tweet en el que aseguraba estar orgullosa de ser latinoamericana.