La relación de Shakira y Gerard Piqué empezó hace diez años, en el marco del Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010. Desde entonces, ambos se han encargado de consolidar su amor hasta formar una familia con sus dos hijos: Milan y Sasha.

Y a pesar de ser una de las parejas más mediáticas del mundo del entretenimiento, es inevitable que muchos de sus fans le pregunten porque todavía no están casados. Y, al parecer, la pareja no planea contraer nupcias en un futuro cercano.

Así lo dejó en claro la artista colombiana, quien durante una entrevista con 60 Minutes, de la cadena CBS, ha explicado los motivos por los que no planea casarse con Gerard Piqué.

“El matrimonio me aterra. No quiero que me vea como su esposa. Prefiero que me vea como su novia, su amante. Un poco como la fruta prohibida. Quiero mantenerlo alerta, que piense que todo es posible, dependiendo del comportamiento”, dijo Shakira con una pícara sonrisa.





Dicha entrevista la ofreció la cantante con motivo de su próximo show que ofrecerá junto a Jennifer Lopez el 2 de febrero en el entretiempo del Super Bowl.

Durante la misma entrevista con el espacio estadounidense, la colombiana ofreció un pequeño adelanto de lo que será su próximo sencillo y ha levantado las sospechas sobre una posible colaboración con Anuel AA por la voz que suena acompañando a Shakira.