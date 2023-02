La colombiana hace poco lanzó una canción con el productor argentino Bizarrap, “BZRP Music Sessions, Vol. 53″, en la que hace referencia a su ex pareja Gerard Piqué y Clara Chía. Una de las frases más llamativas de la canción es “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”. Es por ello que Shakira decidió lanzar a la venta una polera con dicha frase.

Fue tanto el revuelo y buena aceptación de la prenda que ya se agotó en todas las tallas desde la S a la 2XL. Es así que el viernes fue el lanzamiento con el precio de US$60 en su tienda virtual, donde se puede apreciar la polera/sueter pero por el momento no hay stock debido a la alta demanda que generó.

Según la cantante, quien compartió en sus stories de Instagram, la polera fue diseñada por su sobrina Isabella Mebarak. La barranquillera indicó que es una edición limitada y no se venderá en otro lado que no sea su tienda virtual. Por lo que sus seguidores no dudaron en adquirirla para no quedarse sin una.

Shakira y Bizarrap lanzaron el tema el pasado 11 de enero. La canción no dejó indiferente a nadie: fue tendencia en redes sociales, medios reportaron extensivamente sobre el sencillo y las reproducciones hablaron por sí solas, llevando la canción a la cima de los charts.

En TikTok, el audio de la canción está vinculado a 3,6 millones de videos, donde seguidores de la cantante han demostrado su apoyo incondicional, volviéndola toda una tendencia, con baile incluido.