La cantante colombiana Shakira fue captada saliendo de su hotel en Miraflores para luego subir a un vehículo que la llevaría hasta el Estadio Nacional de Lima, donde realizará un esperado concierto como parte de su gira “Las mujeres ya no lloran world tour”. Cabe señalar que la presentación se dará luego que la barranquillera se recuperara de un “cuadro abdominal” que la llevó a estar internada en una clínica local.

En la reciente edición del programa “Amor y Fuego” se presentaron imágenes de Shakira, quien habría sido vista saliendo de un conocido hotel miraflorino, rodeada de su equipo de seguridad privada.

A su salida, Shakira, quien lució un conjunto totalmente oscuro y unos lentes de sol, no tuvo reparos en saludar a sus seguidores alzando su mano. Eso sí, su salida fue rápida y solo atinó a sonreír y saludar a sus fans a lo lejos. Se presume que la artista llegará al Estadio Nacional para la respectiva prueba de sonido.

Shakira salió de su hotel en Miraflores y saludó a sus fans antes de subir a su auto. (Foto: Captura de video)

Cabe señalar que Shakira anunció en la mañana de este lunes 17 de febrero que sí realizaría el concierto que tenía pactado para este día en el Estadio Nacional de Lima, hecho que provocó la alegría de sus seguidores, quienes quedaron preocupados por la suspensión del show del domingo 16 de febrero.

¿Qué pasó con Shakira?

A través de su cuenta oficial de Instagram, la misma Shakira contó que se encuentra internada en una clínica local por “un cuadro abdominal”, hecho por el que los médicos le recomendaron no subir al escenario este domingo 16 de febrero.

“Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento. Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche (domingo 16 de febrero)”, comunicó la colombiana en su post.

La cantante colombiana confirmó que se encontraba hospitalizada en Perú. (Foto: Captura de IG)

“Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy, he estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano”, agregó en su comunicado.

Cantante colombiana canceló su primer concierto por problemas de salud