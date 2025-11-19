Este miércoles, luego de ofrecer tres conciertos en el Estadio Nacional los días 15, 16 y 18 de noviembre, como parte de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran’, la superestrella colombiana Shakira cerró su visita a Perú explorando emblemáticos sitios arqueológicos, degustando la gastronomía local y dedicando emotivas palabras a los peruanos.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la artista barranquillera compartió fotos de sus recorridos por Lima, acompañadas de un mensaje donde resaltó admiración por la herencia preincaica del país y su aprecio por la gastronomía local.

¿Cómo fue la visita de Shakira a lugares turísticos de Lima?

Entre las imágenes, destacó su visita al milenario Museo de Sitio Pucllana en Miraflores, un centro arqueológico preincaico, donde posó luciendo un conjunto casual, e incluso incluyó una fotografía de un perro peruano sin pelo (viringo).

Shakira y las fotos que publicó de su visita a Lima

“Días con pirámides preincas, llamas multicolores, perros sin pelo y noches mágicas llenas de sentimiento y emoción. ¡Gracias, Perú, por darnos tanto!”, escribió la artista muy conmovida.

Shakira y las fotos que publicó de su visita a Lima

Además de su recorrido cultural, Shakira mostró una de sus incursiones gastronómicas al publicar una imagen del emblemático desayuno peruano, que incluía chicharrón, tamal y camote frito, acompañado de café.

Shakira y las fotos que publicó de su visita a Lima

De igual forma, la cantante compartió fotos de las llamas de peluche que recibió como regalo y momentos de sus conciertos en Lima, incluyendo uno con su club de fans, quienes participaron en su segmento “Camina con la Loba”.

Shakira y su amor por el Perú: “Es un país tan querido para mí”

Antes de su último concierto, Shakira expresó en Amor y Fuego su admiración por el Perú: “Me encanta la cultura del Perú. He aprendido mucho sobre la preincaica y los orígenes de Lima. Estoy muy contenta de estar aquí”, dijo.

Asimismo, durante su segundo concierto el domingo 16 de noviembre, Shakira se dirigió a los más de 40 mil asistentes, agradeciendo el apoyo de sus fans. “Hoy es nuestra segunda vuelta aquí en este país tan querido para mí. Gracias, Perú, por esperarme”, expresó.

Con estas muestras de afecto y respeto por la cultura anfitriona, Shakira cerró su exitosa etapa en Lima, dejando una huella tanto en el escenario como en los principales sitios históricos de la capital.