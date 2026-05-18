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Shakira se pronuncia tras lograr victoria contra Hacienda: “Nunca hubo fraude”. (Foto: Jorge Guerrero / AFP)
Shakira se pronuncia tras lograr victoria contra Hacienda: “Nunca hubo fraude”. (Foto: Jorge Guerrero / AFP)
/ JORGE GUERRERO
Por Redacción EC

La cantante colombiana Skakira celebró este lunes que la justicia española reconozca que nunca cometió fraude fiscal con sus ingresos de 2011 y lamentó el señalamiento público sufrido y que fuera tratada como culpable hasta ahora.

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