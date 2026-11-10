Shakira se pronunció en sus redes sociales luego de que diversos medios internacionales revelaran detalles de la salud de su padre William Mebarak. (Foto: Shakira / Instagram)
Shakira se pronunció en sus redes sociales luego de que diversos medios internacionales revelaran detalles de la salud de su padre William Mebarak. (Foto: Shakira / Instagram)
Por Redacción EC

Shakira se pronunció en sus redes sociales luego de que diversos medios internacionales revelaran detalles de la salud de su padre William Mebarak. Ante las diversas versiones difundidas, la cantante colombiana agradeció las muestras de cariño que ha recibido junto a su familia.

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