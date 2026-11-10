Shakira se pronunció en sus redes sociales luego de que diversos medios internacionales revelaran detalles de la salud de su padre William Mebarak. Ante las diversas versiones difundidas, la cantante colombiana agradeció las muestras de cariño que ha recibido junto a su familia.

El pasado lunes 9 de noviembre, la intérprete de “Hips Don’t Lie” y “Las mujeres ya no lloran” publicó un mensaje en sus cuentas de Instagram y X, donde hizo referencia al difícil momento que atraviesa su familia.

“Gracias a todos por sus mensajes de cariño en esta difícil semana. Mi familia y yo nos encontramos profundamente agradecidos”, escribió la cantante, sin brindar mayores detalles sobre la situación médica de su padre.

Gracias a todos por sus mensajes de cariño en esta difícil semana. Mi familia y yo nos encontramos profundamente agradecidos ❤️ — Shakira (@shakira) November 9, 2026

La publicación se dio luego de que circularan información sobre un posible agravamiento en la salud de William Mebarak, de 95 años. Según reportes de medios internacionales, la artista habría viajado a Barranquilla, Colombia, para permanecer cerca de sus familiares. Sin embargo, hasta el momento, la cantante no ha dado detalles de su viaje ni de la salud de su padre.

Por otro lado, la presencia de Shakira en su ciudad natal se conoció públicamente el viernes 6 de noviembre. Las imágenes, difundidas por medios locales, mostraron a William Mebarak en una silla de ruedas, acompañado por personal de asistencia, mientras la cantante permanecía a su lado.

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Cabe recordar que no es la primera vez que la salud del padre de Shakira genera atención pública. En 2024, fue hospitalizado por una neumonía grave. Otro episodio relacionado con su salud se conoció en mayo de 2026, cuando medios internacionales informaron que había sufrido una isquemia que motivó su ingreso a la unidad de cuidados intensivos en Barranquilla.

Shakira se pronunció en sus redes sociales luego de que diversos medios internacionales revelaran detalles de la salud de su padre William Mebarak. (Foto: Shakira / Instagram)

Por ahora, Shakira no ha brindado nuevos detalles sobre la salud de William Mebarak y ha mantenido en reserva la información médica de su padre. Tras su publicación, sus fans llenaron la sección de comentarios con mensajes de aliento a la cantante y su familia.