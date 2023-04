El último fin de semana, la cantante colombiana Shakira tomó la decisión de dejar Barcelona, España, para irse a vivir a Estados Unidos con sus hijos. Esto sucedió luego de varios meses de su ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué.

A través de las redes sociales se ha difundido un video que muestra el preciso instante en el que la cantante colombiana desciende de una camioneta que la transportó al aeropuerto de Barcelona junto a sus dos hijos: Milan y Sasha.

Al descender del vehículo, Shakira se despide de sus seguidores y de los paparazzi con un beso al aire, mientras cuida que no se enfoquen los rostros de sus hijos. Los reporteros señalan que ha sido “un placer” que haya vivido en su ciudad, ella solo atina a agradecer el gesto de despedida.

Como se recuerda, Shakira reside en Barcelona desde 2011, año en el que se hizo público su relación con el exfutbolista español Gerard Piqué. El pasado 4 de junio de 2022, anunció que se habían separado y poco después expresó el deseo de trasladarse a Miami, Estados Unidos.

Ahora, tal y como establece el convenio que la pareja firmó en noviembre, la cantante se trasladará con sus hijos a Estados Unidos luego de pasar las vacaciones navideñas en España. De esta manera, Shakira se aleja totalmente de su expareja para emprender un nuevo rumbo en su vida.

Carta de despedida

Tras confirmarse que Shakira y sus hijos viajaron fuera de España para establecerse en otro país y empezar una nueva vida, la cantante colombiana recurrió a sus redes sociales para despedirse de Barcelona, ciudad donde vivió gran parte de su vida al lado del exfutbolista Gerard Piqué.

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor”, escribió Shakira en su publicación.

“Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas”, añadió la colombiana.

