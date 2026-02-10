Shakira sufrió aparatosa caída durante concierto en El Salvador

Un inesperado incidente marcó el inicio de los conciertos de Shakira en El Salvador, pues, durante su primer concierto en el Estadio Nacional Jorge “el Mágico” González, la estrella colombiana sufrió una aparatosa caída en pleno escenario mientras interpretaba el tema “Si te vas”.

El accidente ocurrió el pasado 7 de febrero, cuando la barranquillera manipulaba el pedestal de su micrófono para una secuencia de baile. Al intentar desplazarse, un resbalón la llevó al suelo, logrando amortiguar el impacto con una rodilla y un antebrazo. Sin embargo, se reincorporó de inmediato para continuar con el espectáculo.

Más allá del incidente, la presencia de Shakira en San Salvador representa un hito financiero para su capital, pues al ser el único país de Centroamérica incluido en el "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", tuvieron una movilización masiva de turistas internacionales.

Shakira en El Salvador: Los beneficios que sus conciertos dejaron en el país centroamericano

La ministra del sector, Morena Valdez, informó en rueda de prensa que proyectaron ingresos por aproximadamente 55 millones de dólares derivados de esta residencia de cinco conciertos.

Según datos oficiales, esperan 135 000 espectadores. De este grupo, el 49% de los asistentes serían extranjeros provenientes de EE. UU., Canadá, México y el resto de Centroamérica. De igual forma, estos conciertos habrían generado 11 000 empleos (4000 directos y 7000 indirectos).

Miles de fanáticos llenaron las calles de Quito para despedir a la artista colombiana tras su última presentación en el Estadio Olímpico Atahualpa.

Este tour ya ha hecho historia en la industria musical. A finales de enero, Shakira rompió el récord mundial Guinness a la gira de música latina más exitosa, alcanzando una recaudación de 421.6 millones de dólares.

Tras concluir sus presentaciones en El Salvador, la artista se dirigirá a Ciudad de México para su cierre en Latinoamérica el 27 de febrero, antes de finalizar la gira global el 4 de abril en Abu Dhabi.