Tras confirmarse que Shakira y sus hijos viajaron fuera de España para establecerse en otro país y empezar una nueva vida, la cantante colombiana recurrió a sus redes sociales para despedirse de Barcelona, ciudad donde vivió gran parte de su vida al lado del exfutbolista Gerard Piqué.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de “TQG” y “Te Felicito” compartió una fotografía panorámica de la ciudad española. Junto a su postal, la cantante colombiana escribió un extenso y sentido mensaje de despedida.

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor”, escribió Shakira.

“Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas”, añadió la colombiana.

Como se recuerda, Shakira reside en Barcelona desde 2011, año en el que se hizo público su relación con el exfutbolista español Gerard Piqué. El pasado 4 de junio de 2022, anunció que se habían separado y poco después expresó el deseo de trasladarse a Miami, Estados Unidos.

Ahora, tal y como establece el convenio que la pareja firmó en noviembre, la cantante se trasladará con sus hijos a Estados Unidos luego de pasar las vacaciones navideñas en España. De esta manera, Shakira se aleja totalmente de su expareja para emprender un nuevo rumbo en su vida.

En entrevista con el periodista español Jordi Basté, el exfutbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, se refirió sobre el éxito abrumador de Shakira con el productor argentino 'BZRP'. Además de cómo lleva la relación con la cantante sobre sus hijos. (Fuente: América TV)