Shakira ha llevado el cabello negro, rubio, lacio, con trenzas, rojo y hasta pelucas. A lo largo de sus 29 años en la industria musical, la cantante ha transformado su estilo para estar siempre vigente. La cantante de 42 años ha regresado a sus orígenes y lleva nuevamente su icónico cabello negro, estilo con la que la conocimos en los años noventa.

► Cuando Shakira se escapó a comer una hamburguesa en Lima

La cantante sacó su primer disco llamado “Magia” cuando apenas era una adolescente en el 1991. Dos años después, lanzó su segundo álbum “Peligro”.

Fue con su tercer disco “Pies descalzos" (1995) y las canciones “Antologia”, “Sueños Blancos” y “Dónde estas corazón” que se volvió famosa.

En septiembre del 1998 Shakira estrenaba “Dónde están los ladrones?”, con un estilo musical muy distinto al actual, Shakira le cantaba al amor y al desamor luciendo su recordada cabellera negra con trenzas azules y rojas, sus ajustados pantalones de cuero y sus tacones altos.

De “Dónde están los ladrones?” se desprendieron éxitos como “Ciega, sordomuda”, “Si te vas”, “Moscas en la casa”, “Inevitable”, “Tú” “¿Dónde están los ladrones?” y “Ojos así”. Este disco asentó la popularidad que la cantante había alcanzado con ‘Pies Descalzos’, su anterior disco y significó su tan ansiado paso al mercado estadounidense.

En el año 2001 y Shakira reaparecía musicalmente renacida en una mujer más madura, rubia, con rulos y cantando en inglés. Su álbum se llamó “Servicio de lavandería” y “Laundry Service” para el mercado anglosajón.

Este disco catapultó la carrera de Shakira, el mismo que debutó en el puesto 3 en la lista Billboard de 2001. De este trabajo discográfico destacan los temas "Whenever, Wherever", "Underneath your clothes" y "Objection", en sus versiones en inglés y español.

Llega el año 2005 y con él, “Fijación Oral Vol. 1”. Temas como “La Tortura”, “Día de enero”, “Las de la intuición” se posicionaban de las listas musicales y encumbraban a la cantante aún más.

Las colaboraciones musicales no tardarían en llegar. Así, Alejandro Sanz, Gustavo Cerati, Beyoncé compartirían éxitos con la colombiana cuya popularidad se asentaría en Estados Unidos y llegaría a Europa y Asia.

A finales de este mismo año, Shakira lanzaba “Oral Fixation Vol. 2”, uno de los discos más vendidos de la cantante después de “¿Dónde están los ladrones?” y “Servicio de lavandería”. De este álbum se desprende el tema ""Hips Don’t Lie".

Más rubia que nunca, Shakira lanza en 2009 “Loba” y “She Wolf”, la versión en español y en inglés de su nuevo disco. Sin dejar el rock pop de lado, la colombiana muestra en este álbum un sonido más electrónico. Destacan los temas: “She Wolf”, “Loba” y “Lo hecho está hecho”.

Shakira lanza en 2010 un disco llamado: “Sale el sol” y “The sun comes out”. Este nuevo trabajo de la colombiana fue llamado por ella misma como “el mejor disco de su carrera”. De este disco recordamos los temas: “Sale el sol”, “Loca”, “Rabiosa” y el famoso “Waka Waka”, tema principal del Mundial de Sudáfrica.

Cuatro años después y convertida en madre de dos niños, Shakira publicaría su disco de nombre homónimo. Los temas “Can’t Remember to Forget You” y “Dare” (La La La) tema del “Mundial de Brazil 2014” destacarían de este álbum. El pop latino, el rock y el merengue son los géneros que utiliza de este trabajo.

“El Dorado”, una mezcla de pop latino y reggaetón, con influencias de vallenato, bachata y pop electrónico, se estrena en mayo de 2017. Este disco, de críticas positivas y negativas por igual, cuenta con cinco colaboraciones. Maluma, Nicky Jam y Carlos Vives, entre ellas.

Durante el 2019, se metió más al género urbano y colaboró con su compatriota Camilo en la exitosa canción “Tutu”. Este año, hizo una colaboración con Anuel AA para la canción “Me gusta”. Definitivamente, Shakira sigue vigente y sorprendiendo a sus fans.

Te puede interesar:

► Cuando Shakira se escapó a comer una hamburguesa en Lima

► Shakira estrena canción “Me Gusta” al lado de Anuel AA | VIDEO

► Shakira revela el motivo por el que no quiere casarse con Gerard Pique: “El matrimonio me aterra”

► Shakira: ‘Lo que más´, la canción que alguna vez le dedicó a Antonio de la Rúa para despedirse