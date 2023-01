Bizarrap anunció que ya tenía preparada la music session de Shakira y automáticamente las redes sociales estallaron. Por lo que fue un éxito rotundo, tanto es así que ha roto récord en reproducciones desde su estreno, la cual no deja de acumular cada vez más vistas en YouTube y streams en Spotify.

La colaboración de Shakira y Bizarrap es un tema que son referencias a Gerard Piqué, sus infidelidades y Clara Chía, quien es la actual novia del ex futbolista del Barcelona y la acusada de haber sido su amante.

Varios famosos, streamers, youtubers, tiktokers y más han reaccionado al video de la Music session #53; sin embargo, la más esperada, sin duda alguna, ha sido la de Clara Chía.

La joven de 23 años publicó una curiosa historia de Instagram a la hora del estreno del tema que luego borró.

En esta historia aparecía bailando al ritmo de un hit que no se escucha, pero muchos lo han interpretado como que es una referencia le da igual la canción de Shakira, en la que se le nombra.

Al parecer, esto solo iba a ser una publicación para “mejores amigos” y ella se equivocó, por lo que esa historia solo estuvo disponible unos instantes porque Clara lo borró a los pocos minutos.

Mamá de Gerard Piqué apoya canción de Shakira

A través de su cuenta de Twitter, Montserrat Bernabeu, madre de Gerard Piqué, mostró su apoyo a su ex nuera y madre de sus nietos, al respaldar a la ‘Music Session #53′ de Shakira con Bizarrap.

Pues, la madre del ex futbolista del Barcelona le dio “me gusta” a la publicación oficial de la canción y otro polémico mensaje contra su hijo.

“Perdona, pero la imagen se la destruyo él mismo, si es un gilipollas nadie tiene la culpa, solo él. Y su carrera se la acabó él por chulo, creía que todos le iban a alabar su chulería. No culpes a nadie del mal que le acompaña. Le compro lo de enamorarse, pero no como actuó”, dice el comentario al que le dio me gusta.

A través de su cuenta de Twitter, Montserrat Bernabeu, madre de Gerard Piqué, mostró su apoyo a su ex nuera y madre de sus nietos, al respaldar a la ‘Music Session #53′ de Shakira con Bizarrap.

Gerard Piqué saca provecho a la canción de Shakira

El ex futbolista del Barcelona decidió aprovechar también la colaboración de Shakira para hacer contratos con algunas marcas que son mencionadas en la canción.

En una parte de la Session 53, la cantante colombiana menciona: “cambiaste un Rolex por un Casio”, por lo que Gerard Piqué vio la mejor oportunidad para también subirse a toda esta controversia.

En su programa de Twich, el padre Sasha y Milan anunció que la empresa de reloj Casio patrocinará la Kings League, el torneo de fútbol con exjugadores y streamers de todo el mundo.

“Anuncio que Casio nos ha regalado relojes, la Kings League ha llegado a un acuerdo con la empresa”, dijo Piqué, mientras que sus compañeros del programa, en el que también está Ibai, se reían.