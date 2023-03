Ya han transcurrido dos meses desde que Shakira y Bizarrap lanzaron su ‘Session #53″, que está llena de indirectas hacia Gerard Piqué y su actual pareja Clara Chía. El día viernes 10 de marzo será la primera presentación en vivo de la canción durante la transmisión del show del carismático conductor Jimmy Fallon en la NBC.

La barranquillera viajó a Nueva York acompañada de sus dos hijos Sasha y Milan, pues este último es fanático de Bizarrap, por lo que la cantante decidió sorprenderlo haciendo que conozca al argentino.

Según indican medios españoles, este jueves la cantante llegó al aeropuerto con rumbo a Estados Unidos, junto a sus pequeños tomados de la mano, bastante felices y saludando a quienes se le acercaban.

Recordemos que el rotundo éxito de la colaboración entre la colombiana y el argentino se debió a la polémica que causaron las indirectas a Piqué en toda la canción. No solo eso, la cantante también desató su furia contra la actual pareja del ex futbolista. Por lo que en menos de 48 horas ya había superado las 70 millones de visualizaciones y se volvió tendencia.

SHAKIRA SACA A LA VENTA UNA POLERA CON SU FAMOSA FRASE “LAS MUJERES YA NO LLORAN, LAS MUJERES FACTURAN”

Una de las frases más llamativas de la canción es “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”. Es por ello que Shakira decidió lanzar a la venta una polera con dicha frase. Fue tanto el revuelo y buena aceptación de la prenda que ya se agotó en todas las tallas desde la S a la 2XL. Es así que el mes pasado fue el lanzamiento con el precio de US$60 en su tienda virtual, donde se puede apreciar la polera/sueter pero por el momento no hay stock debido a la alta demanda que generó.

Según la cantante, quien compartió en sus stories de Instagram, la polera fue diseñada por su sobrina Isabella Mebarak. La barranquillera indicó que es una edición limitada y no se venderá en otro lado que no sea su tienda virtual. Por lo que sus seguidores no dudaron en adquirirla para no quedarse sin una.