Por supuesto, hoy Shakira sigue siendo una de las máximas estrellas latinoamericanas del pop mundial, mientras su ex pareja, hombre de múltiples negocios rentables -Copa Davis incluida-, vive días de inobjetable decadencia deportiva en el F.C. Barcelona, su club de toda la vida –uno puede cambiar de casa, de familia, de novia, pero nunca de pasión, según El secreto de sus ojos- y del que se decía algún día podría ser presidente. Aunque, tras su error clamoroso de esta semana en Champions League que permitió el empate en el 3-3 ante el Inter de Milán, ahora mismo pocos votarían por él. Tras saberse que la separación se dio tras una infidelidad suya, su figura se mostró bastante devaluada en campos internacionales, cuando fue abrumadoramente abucheado por la multitud que asistió a cada uno de los partidos de la gira americana de su equipo –en Miami, Dallas, Las Vegas y Nueva York- a fines de julio. La separación había sido anunciada poco más de un mes antes, el 4 de junio. El público había tomado partido y era evidente por quién. Tú mordiste la manzana/ Y renunciaste al paraíso.

No son pocos los temas del primer disco de la artista barranquillera, más cercano al pop folk que a los géneros latinos que cultiva hoy en día, reguetón incluido, que podrían sentirse pertinentes ante su actual separación. A veces parece que, en cuestiones del corazón, 27 primaveras pasan en vano. Y a pesar de que dicen/ que los años son sabios/ todavía se siente el dolor.

Por supuesto, la actualidad también ha confirmado que Shakira continúa tomando elementos de su vida personal para sus canciones, aunque esta vez el suspenso en el lanzamiento, precedido de mensajes e imágenes sugerentes y con lecturas múltiples, demuestren también que el marketing puede ser insospechado tratamiento para un corazón hecho añicos, sobre todo si se ha roto frente a los ojos de un mundo ansioso por escucharla cantar sobre ello. “No fue culpa tuya/ ni culpa mía/ fue culpa de la monotonía/ nunca dije nada/ pero me dolía/ yo sabía que esto pasaría”, canta la artista colombiana en aquel anunciado lanzamiento, “Monotonia”, en colaboración con Ozuna. ¿Shakira está exculpando a Piqué o monetizando que ustedes y yo nos hagamos esa y otras preguntas mientras sus likes y vistas suben como la espuma? Que se arruinen los canales de noticias/ con lo mucho que odio la televisión.

¿Dónde estás corazón?

“En una de las horas más difíciles y oscuras de mi vida, la música me ha traído luz”, dice Shakira en el titular que selecciona la revista Elle al publicar la primera entrevista que ha dado la artista colombiana tras su separación, hace apenas 3 semanas. “Creo que todos tenemos nuestros propios procesos para manejar el duelo, el estrés o la ansiedad. Todos pasamos por cosas en la vida. Pero en mi caso, creo que escribir música es como ir al psiquiatra, solo que más barato”, agrega entre sonrisas durante dicha entrevista. La cantante demuestra resiliencia: hace terapia gracias a su propio talento. A pesar de que el último pequeño clip de Monotonía, el inminente lanzamiento que ya mencionamos, suma más de 776 mil likes en Instagram, no son pocos los seguidores que le piden “música más personal”, un retorno a la esencia de “Pies Descalzos” que hoy parece improbable.

Por ahora, Shaki, si no es tan personal e íntima –rítmicamente hablando-, al menos, juega muy bien con eso. “La música es definitivamente una de las pocas herramientas que tengo para sobrevivir a situaciones extremas –le dijo a Elle-. Es una especie de tabla de náufrago, ese trozo de madera al que te aferras cuando sientes que te estás ahogando. La música es un salvavidas. Ha habido días en los que he tenido que recoger mis pedazos del suelo. Y la única forma de hacerlo, de hacerlo de verdad, ha sido a través de la música”.

“No fue culpa tuya” (6 de octubre), “Ni tampoco mía” (7 de octubre), “Fue culpa de la monotonía” (8 de octubre), la imagen de un zapato masculino pisando un corazón tirado en el suelo (9 de octubre) o la de un corazón en blanco y negro, con la inscripción “Melancolía”, siendo traspasado por un cuchillo (10 de octubre), fueron publicaciones en sus redes sociales ordenadamente programadas como parte de una campaña de marketing muy bien orquestada, su respuesta artística a los tormentosos sucesos de su vida personal. El 12 de octubre lanzó un breve adelanto en el que apenas se oía el coro del nuevo tema, que incluía las frases que había lanzado los días anteriores. “Monotonía”, el tema completo, se lanza el 19 de octubre, ante la expectativa global. Y para ser más franca/ Nadie piensa en ti como lo hago yo/ Aunque te dé lo mismo.

Sale el sol

No es inoportuno recordar que la relación anterior de Shakira fue con Antonio de la Rúa, hijo de Fernando, ex presidente argentino. A él le dedicó temas como “Día de enero” (Te conocí un día de enero/ Con la luna en mi nariz/ Y como vi que eras sincero/ En tus ojos me perdí), “Suerte” (Contigo, mi vida/ Quiero vivir la vida/ Lo que me queda de vida/ Quiero vivir contigo) y, sobre todo, “Lo que más”, un símil de “Monotonía”, porque es la canción con la que ella, podría decirse, declaró oficialmente terminada la relación: “Sabe Dios, todo el amor que juramos/ Pero hoy nada es lo mismo/ Ya no vamos a engañarnos”. La evolución –o decadencia- de aquel romance también es notoria en sus letras. A pesar de que la relación terminó, aparentemente, con un abrazo y un ‘que te vaya bien’, terminó en absurdas demandas millonarias entabladas por el hijo del político argentino. Hoy, los programas de chismes afirman que de la Rúa ha vuelto a rondar a la artista.

Cuando todo era felicidad, al propio Piqué le dedicó “Loca” (Soy Loca con mi tigre (Loca, Loca, Loca)/ Él está por mi/ Y por ti borro) o “Me enamoré”: “Yo con mis sostén a rayas/ Y mi pelo a medio hacer/ Pensé: éste todavía es un niño/ Pero, ¿qué le voy a hacer?”, cantó, en referencia a los 10 años que le lleva al futbolista catalán. Sin embargo, si hay una canción que ha sonado mucho en los últimos meses, es “Te felicito”, que lanzó junto a Rauw Alejandro: Por completarte me rompí en pedazos/ Me lo advirtieron, pero no hice caso/ Me di cuenta que lo tuyo es falso/ Fue la gota que rebasó el vaso, canta Shakira, y el mundo no puede evitar imaginarla mirando a los ojos a Gerard Piqué mientras lo hace. “Me tratas como una más de tus antojos/ Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos/ Los tengo rojos de tanto llorar por ti”, canta Shakira, y millones de mujeres con el corazón roto cantan con ella alrededor del mundo.

Antes de poder verla en vivo o a pesar de escucharla en Spotify o en sus discos, sus seguidores comparten juntos la pena –la propia, la reflejada y de la artista- en redes sociales. Veamos la cosa en cifras: Twitter (53, 3 millones de seguidores), Facebook (116 millones de seguidores), Instagram (76, 3 millones de seguidores), Tik Tok (25.2 millones), YouTube (37.7). Además, más de 47 millones y medio de personas la escuchan mensualmente en Spotify, donde acaba de convertirse en la primera artista femenina en tener cuatro temas, correspondientes a cuatro décadas diferentes, que sumen más de 200 millones de reproducciones. Solo con Hip´s Don´t Lie (publicada junto a Wyclef Jean el 2006, dos años antes del lanzamiento oficial de la plataforma) ha superado ya los mil millones de reproducciones. No lee mal: mil millones. Hasta febrero de este año, sus temas sumaban más de 9 mil 500 millones de reproducciones. Según la web especializada Chart Masters, aparece en el puesto 61 de los artistas más escuchados de la historia en Spotify. No está para nada mal cuando uno se fija que, detrás de ella, vienen nombres de impacto mundial como Artic Monkeys, Nicky Jam, Miley Cyrus, Michael Jackson, Karol G o Metallica. No pido que todos los días sean de sol/ No pido que todos los viernes sean de fiesta.

Inevitable

A pesar de que el 2021 no estuvo entre los 10 artistas más escuchados en dicha plataforma, es muy posible que este año ingrese en ese top pues los clics aumentarán con cada nuevo lanzamiento. Un dato adicional: “Te felicito” ha sido escuchada más de 342 millones de veces. Su video suma ya más de 372 millones de visualizaciones en YouTube.

Multipliquen todas estas cifras por los beneficios que puede obtener en discos vendidos, canciones descargadas legalmente, revalorización de su nombre como marca, contratos para presentaciones o giras, además, por supuesto, de la reivindicación de su propia imagen como artista y mujer empoderada. Shakira, por supuesto, fue víctima de una infidelidad que ocasionó su separación, pero supo revertirlo, aunque la verdadera procesión la lleve aún por dentro. Mientras tanto, gran parte de la hinchada culé espera que Gerard Piqué esté afrontando su última temporada como azulgrana. Su fortuna se calcula entre 80 a 100 millones de euros. La de Shakira se ha estimado en 300 millones, aunque debe resolver serios problemas con el fisco español. Por supuesto, también piensa en sus niños.

“Tenemos un trabajo que hacer para estos dos niños increíbles –dice ella, en referencia a Sasha y Milan, sus hijos de 7 y 9 años- y tengo fe en que descubriremos qué es lo mejor para su futuro y la solución justa para todos. Y espero y agradecería si nos dieran el espacio para hacerlo en privado”. “En privado”, dice, paradójicamente, la cantante que –con todo derecho- eligió escribir, cantar y bailar la crónica de su dolor frente al mundo entero.

Puedo ser feliz/ caminando relajada entre la gente/ Yo te quiero así/ Y me gustas porque eres diferente.