¿Shawn Mendes está con Camila Cabello? Se lo preguntaron al cantante y esta fue su respuesta | VIDEO

Shawn Mendes y Camila Cabello no solo acaparan titulares por el éxito de "Señorita", su sensual tema a dúo. También lo hacen por los rumores de romance que han cobrado fuerza luego de ser vistos muy cariñosos durante las celebraciones del 4 de julio, por el Día de la Independencia de los Estados Unidos.

En una reciente sesión de preguntas y respuestas, una seguidora del cantante le preguntó si él (Shawn Mendes) estaba saliendo o se encontraba en una relación con Camila Cabello.

El auditorio completo enmudeció; sin embargo, Shawn Mendes supo librarse rápidamente del inconveniente al mover la cabeza de lado a lado, negando el rumor.

Por si no fuera suficiente, la misma fanática repreguntó si entonces, al estar soltero, accedería a salir con ella, a lo que Mendes respondió lo siguiente:

"Esa fue una mejor pregunta, pero no (saldré contigo) no te conozco. Para salir primero necesito conocerte", fue la respuesta del intérprete de "If I Can't Have You".

Cabe señalar que los rumores de romance revivieron luego de que Camila Cabello terminara su relación con Matthew Hussey a fines de junio, ya que esto sucedió luego del estreno del videoclip de "Señorita", donde los cantantes tienen escenas muy sugerentes.