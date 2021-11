Televisa sigue apostando por estrenar en sus pantallas historias más adaptadas a la época y con situaciones acordes a la actualidad. Por ello, el pasado lunes 1 de noviembre estrenó en México la telenovela “Si nos dejan”, convirtiéndose en una de las novelas más vistas. Sin embargo, muchos usuarios en redes criticaron severamente a la actriz Susana Dosamantes por su actuación y el look con el que aparece en la producción.

Con esta participación, Susana Dosamantes regresa a las telenovelas en el canal de Las Estrellas con el melodrama “Si nos dejan”, del productor venezolano, Carlos Bardasano. La telenovela se estrenó en reemplazo de “La Desalmada” y desde su primer día se ha consagrado en el rating. Esto ha hecho que los espectadores se fijen hasta en el mínimo detalle, criticando apariencia poco natural de la mamá de Paulina Rubio.

¿Por qué comparan a Susana Dosamantes con el Doctor Chapatín?

Susana Dosamantes cambió radicalmente de look y ahora utiliza una peluca blanca para aumentarse los años en su regreso a las telenovelas. La actriz interpreta a “Doña Eva”, la madre de “Alicia” (Mayrín Villanueva) en “Si nos dejan” y aunque al melodrama le va bien en el rating, su actuación y look no ha sido del agrado del público pues la han llegado a comparar con el “Doctor Chapatín”.

Los numerosos internautas coincidieron que la peluca que le colocó la producción no es nada natural ya que de lejos se nota completamente falsa, por lo que también la compararon con otros personajes como “Abuelita de Piolín” o la “Maniguis”. “Susana Dosamantes en Si nos dejan… Con look del Doctor Chapatín”, es uno de los comentarios que circulan en redes sociales.

¿Quién es Susana Dosamantes?

María del Perpetuo Socorro Guadalupe Susana Dosamantes Rul Riestra, es una actriz mexicana de cine y televisión. Nació en Guadalajara el 9 de enero de 1948 y es madre de Paulina Rubio. Entre las producciones en las que participó se encuentran “Tres veces Ana”, “Corazón apasionado”, “Eva Luna”, “El juramento”, “Marina”, “Corazón salvaje”, entre otras grandes producciones.

¿De qué trata “Si nos dejan”?

“Si nos dejan” relata la vida de “Alicia”, una mujer que ve destruida su vida y el concepto de la familia feliz que tenía al descubrir la infidelidad de su esposo “Sergio”, un reconocido periodista con el que lleva 30 años de matrimonio. Ante ello, la protagonista toma fuerza para recuperar su vida pues había renunciado a sus planes profesionales para dedicarse por completo a su hogar.

“Sergio” engaña y abandona a su esposa por irse con Julieta”, una joven compañera de su trabajo. La separación causa conflictos en su familia, pues las hijas de “Alicia” señalan a su madre como la culpable del abandono de su padre, mientras que su madre “Doña Eva”, le exige a toda costa que retome su relación. Pero “Alicia” no estará sola pues tiene como aliados a su hijo “Gonzalo” y a sus amigas “Fedora” y Rebecca”.

En el momento menos pensado, aparece “Martín”, un hombre menor que le devolverá la oportunidad de volver a amar. El joven periodista es divorciado, tiene una hija y ve a “Alicia” como una mujer, algo que ella había olvidado por completo. La protagonista encuentra consuelo en él y ambos se dan cuenta que están enamorados y quieren pasar el resto de la vida juntos a medida que van pasando por diversas situaciones.

Qué actores participan en “Si nos dejan”

El melodrama cuenta con la participación de Mayrín Villanueva (Alicia), Alexis Ayala (Sergio), Marcus Ornellas (Martín) y Scarlet Gruber (Julieta) como la principal antagonista. Completan la lista de personajes los actores Gabriela Spanic, Susana Dosamantes, Scarlet Gruber, Isabel Burr, Carlos Said, Alex Perea, Amairani Romero, Gabriela Carrillo, José María Galeano, Ara Saldívar y Jorge Gallegos entre otros.

¿Horarios y dónde ver Si nos dejan?

“Si nos dejan” llega a las pantallas de México a través del canal de Las Estrellas de lunes a viernes. La nueva ficción que llegó en reemplazo de “La desalmada” se emite en horario estelar desde las 21:30 horas. También tienes la opción de ver la telenovela en línea en el mismo horario, para ello debes acceder a la siguiente página web: https://www.lasestrellas.tv/telenovelas/si-nos-dejan.