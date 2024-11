Este sábado 30 de noviembre, México despidió a Silvia Pinal en el Palacio de Bellas Artes, un homenaje que reunió a figuras del espectáculo y al público en general. La ceremonia inició a las 11:00 a.m. (hora de México), y se destacaron detalles como el elegante carruaje que transportó sus restos y las ofrendas florales.

Entre los arreglos, uno en particular llamó la atención: un ramo enviado por Luis Miguel, quien no asistió físicamente al homenaje. El presente lucía su nombre en grande. El cantante, padre de Michelle Salas, bisnieta de Pinal, envió este gesto de respeto, tal como confirmó el empresario Rafael Herrerías. “Nos mensajéamos hace como dos horas y me pidió que diera el pésame a la familia”, declaró a la televisión mexicana.

Luis Miguel envió flores a Silvia Pinal | Foto: @raulgtzoficial (X - Captura)

Uno de los deseos expresados por Silvia Pinal en vida fue que Luis Miguel le cantara con mariachis en su funeral. Sin embargo, esto no se cumplió. Como se recuerda, el artista tiene programado dos concierto el sábado 30 de noviembre y 1 de diciembre en el Estadio GNP de la Ciudad de México.

El cuerpo de Silvia Pinal ya descansa en el Palacio de Bellas Artes, donde se rinde un emotivo tributo a la gran actriz. Sylvia Pasquel, Alejandra Guzmán y Michelle Salas encabezan la primera guardia de honor, marcando el inicio de un día lleno de homenajes a una leyenda del cine… pic.twitter.com/1Z4CCgvN4T — José Luis Morales (@JLMNoticias) November 30, 2024

Por su parte, la diseñadora Paloma Cuevas, novia del cantante y persona cercana a la familia, también expresó su pesar. “Tu legado será eterno por tu inconmensurable talento, que deja una huella indeleble en la cultura”, escribió en sus redes sociales.

Paloma Cuevas le dijo adiós a Silvia Pinal

¿De qué murió Silvia Pinal?





Silvia Pinal falleció a los 94 años debido a complicaciones derivadas de una infección en las vías urinarias. Durante su tratamiento en el hospital Médica Sur, la actriz sufrió el colapso de un pulmón, lo que complicó su estado de salud, provocándole la muerte. Desde hace varios años, Pinal enfrentó varias hospitalizaciones producto de las dolencias por su avanzada edad, una de ellas fue por COVID-19 en 2021.

El legado de Pinal, última estrella del cine de oro mexicano, será recordado no solo por sus más de 100 personajes en el cine, sino también por su colaboración con el cineasta español Luis Buñuel, protagonizando las históricas “Viridiana” (1961), “El ángel exterminador” (1962) y “Simón del desierto” (1965). También, será recordada por haber presentado la serie televisiva “Mujeres, casos de la vida real” por casi 22 años.