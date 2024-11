El 12 de septiembre, Silvia Pinal, estrella del cine de oro mexicano, festejó su 94.º cumpleaños en una reunión privada con sus hijos. Durante la celebración, la actriz expresó con firmeza su postura ante la muerte, anticipando que se sentía lista para trascender.

“A mí no me asusta la muerte, la muerte va y viene cuando le da su gana. Que a mí no me meta” , declaró ante la prensa mexicana, quienes llegaron hasta su casa, en Jardines del Pedregal. El evento fue íntimo, con la presencia de sus hijos Sylvia Pasquel, Alejandra Guzmán y Luis Enrique.

En aquel momento, Alejandra expresó su felicidad al compartir otro año junto a su madre: “Estamos muy contentos comiendo chiles en nogada y pastel”. Pasquel, por su parte, destacó el amor y admiración que siente hacia su madre, mencionando: “Es un orgullo tenerte como madre. ¡Feliz vida, mamá!”.

De otro lado, Efigenia Ramos, exasistente personal de la actriz, explicó que la familia decidió mantener la celebración pequeña y en reserva. “El grupo Dinamita quería venir, pero no le avisé. Es una comida íntima”, comentó. Entre los invitados estuvieron amigos cercanos como el empresario Rafael Herrerías y algunos otros allegados a la familia.

Mamita hermosa te deseo un día maravilloso lleno de muchas alegrías,que tu corazón se llene de felicidad y que sepas que todo mi amor y admiración son para ti.♥️De ti recibí los mejores regalos: la vida y amor infinito, y aunque jamás podré compensarte por todo lo que me has dado, lo voy a intentar siempre. Es un orgullo tenerte como madre, te amo muchísimo Pinal.🥰Le pido a Dios que te cuide, te proteja y te permita estar a nuestro lado muchísimos años más. ¡Feliz vida mamá ! 🎂✨🙏🏻

Últimos homenajes a Silvia Pinal

Silvia Pinal falleció el 28 de noviembre a los 94 años debido a complicaciones por una infección en las vías urinarias. Tras el deceso, su cuerpo fue trasladado a la funeraria J. García López en la Ciudad de México, donde familiares y amigos cercanos le dieron el último adiós en una ceremonia privada.

Se espera que sus restos sean sepultados en el Panteón Jardín, donde también descansa su hija Viridiana Alatriste. Además, el 30 de noviembre, se llevará a cabo un homenaje póstumo en el Palacio de Bellas Artes, donde el público podrá despedir a la icónica actriz.