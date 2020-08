Simon Cowell, directivo de Sony Music, sufrió un fuerte accidente cuando probaba su nueva bicicleta eléctrica en el patio de su casa en Malibu, Estados Unidos. Inmediatamente fue hospitalizado y se conoce que tendría una fuerte lesión en la espalda por lo que fue operado en la noche del pasado sábado. “Simon se ha roto la espalda y será operado esta noche. Está bien, está bajo observación y está en las mejores manos posibles”, afirmó el representante del empresario musical.

El mensaje, que fue compartido en el portal estadounidense TMZ, no dejó claro qué tipo de lesión sufrió Cowell, por lo que no se conoce las secuelas que este accidente casero dejaría con el tiempo. Del mismo modo, no se sabe si participaría en la próxima edición de America’s Got Talent, el cual se estrenaba el 11 de agosto.

En las últimas semanas Cowell fue captado dando paseos en su bicicleta cerca a su casa en California. Ya desde el 2017 el empresario realizó un cambio de estilo de vida, y gracias al constante ejercicio y buena alimentación logró bajar 25 kilos.

Aunque hace unos meses declaró al diario británico The Sun que la cuarentena lo llevó a cambiar un poco su alimentación. “Estoy cocinando un poco y sigo haciendo ejercicio. Lo único difícil es que cuando Eric (su hijo) pide una pizza... es lo que más echo de menos”, señaló.

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que Cowell tiene una lesión por accidente en casa, en el 2017 se cayó de las escaleras de su casa y fue llevado de emergencia a un hospital.

VIDEO RECOMENDADO

Trump anuncia que prohibirá a TikTok en Estados Unidos

Trump anuncia que prohibirá a TikTok en Estados Unidos (AFP).