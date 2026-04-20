Las grabaciones de “Sin senos sí hay paraíso” se vieron marcadas por una tragedia que ha enlutado a la industria del entretenimiento. Un violento ataque ocurrido durante el rodaje de la cuarta temporada de la serie en Bogotá, Colombia, dejó a tres víctimas mortales y una persona herida, según se ha reportado.

El lamentable hecho se registró el sábado 18 de abril mientras el equipo realizaba grabaciones en la localidad de Santa Fe. Según los reportes, un hombre irrumpió de forma repentina en el set y atacó con un arma blanca a uno de los integrantes de la producción, desatando una escena de pánico entre los presentes.

Durante el ataque, varias personas intentaron intervenir para defender a la víctima inicial. Sin embargo, la situación escaló rápidamente y terminó con la muerte de dos miembros del equipo, además del propio agresor, quien también falleció en medio del enfrentamiento.

El equipo completo de 'Sin senos sí hay paraíso' (Foto: Instagram)

Las autoridades confirmaron que al menos una persona resultó herida y que cuatro individuos fueron detenidos como parte de las investigaciones. La Policía y la Fiscalía de Colombia trabajan para esclarecer los móviles del crimen y determinar las circunstancias exactas del violento episodio.

El ataque interrumpió abruptamente una jornada de grabación que se desarrollaba con normalidad, generando caos entre actores, técnicos y personal de producción.

Tras lo ocurrido, en redes sociales del elenco de “Sin senos sí hay paraíso” apareció un mensaje dedicado a las víctimas del ataque: “Silencio en el set, en la memoria de los compañeros de ‘Sin senos sí hay paraíso’ (SSSHP) que fallecieron hoy”.

Diversas figuras del elenco y del entretenimiento también se pronunciaron en redes sociales para lamentar la tragedia. Actrices como Carmen Villalobos y Carolina Gaitán compartieron mensajes de dolor, recordando a las víctimas y destacando el ambiente de compañerismo que se vive en este tipo de producciones.