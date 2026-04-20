Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Dos integrantes del equipo “Sin senos sí hay paraíso” fueron asesinados durante rodaje. (Foto: Instagram / @temlemundo)
Dos integrantes del equipo “Sin senos sí hay paraíso” fueron asesinados durante rodaje. (Foto: Instagram / @temlemundo)
Por Redacción EC

Las grabaciones de “Sin senos sí hay paraíso” se vieron marcadas por una tragedia que ha enlutado a la industria del entretenimiento. Un violento ataque ocurrido durante el rodaje de la cuarta temporada de la serie en Bogotá, Colombia, dejó a tres víctimas mortales y una persona herida, según se ha reportado.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.