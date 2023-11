El rapero estadounidense Calvin Cordozar Broadus Jr., conocido mundialmente como Snoop Dogg hizo una importante anuncio en sus redes sociales sobre limitar el consumo de psicotrópicos.

Mediante una publicación en redes sociales, el artista reveló que ya no consumirá marihuana, en ese sentido, Dogg comentó haber tomado esa decisión con su familia, pidió respeto a su privacidad.

“Después de considerarlo bastante y haberlo conversado con mi familia, decidí dejar de fumar. Por favor, respeten mi privacidad en este momento”, escribió el artista en su cuenta de Instagram.





Snoop Dogg anuncia que dejará la marihuana | Foto: Instagram

Posteriormente, el rapero publicó dos fotos más en redes sociales donde reiteraba su decisión. La primera publicación que hizo mantenía el pedido que realizó: “Respeten mi privacidad”.

A su vez, colocó otra foto pero sin un mensaje escrito, sino que tuvo solo el emoji de humo. En los comentarios, sus fanáticos mostraron su preocupación por el estado actual del cantante. “Todos estamos preocupados por ti, Snoop”, fue uno de los mensajes que recibió.

CONOCE MÁS: Snoop Dogg enfrenta una nueva demanda por agresión sexual





Snoop Dogg

Snoop Dogg





¿Decisión definitiva o campaña promocional?





Aunque no faltaron los usuarios que evidenciaron sus dudas respecto a la decisión del Snoop Dogg, sugiriendo que el anuncio correspondería a una campaña promocional o juego de humor.

Cabe precisar que no es la primera vez en que el rapero anuncia que dejará de consumir marihuana, ya que en el 2002 Dogg lo hizo justo antes del lanzamiento de Paid tha Cost to Be da Bo$$. Durante esa época, el intérprete comentó que no podía alejarse de la plata psicoactiva.

MÁS INFORMACIÓN: Alejandro Fernández agradeció el gesto que Snoop Dogg tuvo con su padre