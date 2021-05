La actriz Sophie Turner manifestó toda su molestia en redes sociales. Esto luego que -al parecer- un paparazzi logró fotografiar a su menor hija de diez meses.

Mediante sus stories de Instagram, la actriz de “Game of Thrones” explicó por qué no muestra a el rostro de su bebe en redes sociales.

“Creo que ayer algunos paparazzi lograron tomar una foto de mi hija y yo, y solo quiero decir que la razón por la que no publico fotos de mi hija, y me aseguro de que podemos evitar a los paparazzi a toda cosa, es porque explícitamente no quiero que esas fotos estén ahí afuera”, señaló en una historia.

Asimismo, la joven actriz de 25 años afirmó que su hija no pidió esa vida de cámaras, por lo que no quiere imágenes de su bebe en revistas o redes sociales.

“Ella no pidió por esta vida, que la fotografiaran. Es espeluznante que hombres mayores tomen fotografías de un bebé sin su permiso. Estoy enferma, disgustada y les pido, respetuosamente a todos, que dejen de seguirnos y de intentar tomar fotografías de nuestra hija. Es repugnante y no tienen permiso”, sentenció.

Cabe destacar que Joe Jonas y la actriz dieron a conocer que esperaban a su primogénita en febrero del 2020 y la bebé nació en julio. Desde ese momento la joven pareja no ha compartido imágenes de la pequeña en redes sociales, solo de Turner embarazada.

