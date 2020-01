El actor Stan Kirsch, recordado por su participación en “Highlander: la serie”, “Hospital General” y “Friends”, fue hallado muerto en su casa de Los Ángeles el último sábado. Tenía 51 años.

Según el portal Entertainment Weekly, la oficina forense de Los Ángeles habría revelado que la causa de su muerte ha sido catalogada como suicidio.

Su esposa Kristyn Green confirmó la noticia a través de un comunicado compartido en el Facebook ofical del actor. Además, dijo que su academia de actuación en Hollywood se cerraría temporalmente.

“Trágicamente perdimos a nuestro amado Stan Kirsch el 11 de enero, Estaremos cerrados por las próximas 2 semanas mientras procesamos y nos afligimos. Él fue tan amado y todos estamos devastados. Gracias por su comprensión y respeto por nuestra privacidad durante este momento increíblemente difícil”, dice el mensaje.

Green también publicó en su propia página de Facebook: “Quiero agradecer a todos por la efusión de amor y apoyo. No he podido responder a todos los mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos, pero he leído o escuchado cada uno de ellos. Me siento rodeado de amor y estoy eternamente agradecido con todos y cada uno de ustedes”.

Kirsch estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Duke, pero la actuación, que ejerció desde los cuatro años, fue siempre su principal interés. Su primer papel conocido fue el de Richie Ryan en la adaptación televisiva de “Highlander”, que interpretó durante seis temporadas.

También actuó cinco temporada en la serie “JAG: Justicia Naval”; sin embargo, una de sus participaciones más memorables fue en “Friends”, donde dio vida a Ethan, un joven que enamora al personaje de Mónica Geller (Courtney Cox), pero luego le confiesa que es menor de edad.