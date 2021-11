Conforme a los criterios de Saber más

Ha pasado casi un año desde que Stephanie Cayo y su esposo, el empresario estadounidense Chad Campell, ya no están juntos. Durante este tiempo la actriz peruana asegura que muchas cosas han cambiado en su vida: aprendió a disfrutar de su propia compañía, a ser su mejor amiga, a sonreír en los momentos adversos y a quererse como nunca antes lo había hecho. “Sentimentalmente me encuentro en una etapa de florecimiento”, señala.

Por estos días, Stephanie se encuentra en Lima promocionando, Performing Arts, el programa intensivo de canto, baile, actuación e interpretación de Dance Studio, la escuela dirigida por su hermana, Fiorella Cayo.

“La escuela tiene más de 23 años formando talentos, yo también estudié aquí. En 2019, antes de la pandemia, con mis hermanos Macs y Fiorella desarrollamos este programa intensivo de cuatro meses, llamado Performing Arts, donde comparto todo lo que aprendí en España, Colombia, México y Estados Unidos. Es un curso que permite al alumno conocer si realmente quiere dedicarse al arte y si tiene las condiciones para hacerlo. Pero, sobre todo, le da la oportunidad de acceder a una beca de estudios para la reconocida escuela de Nueva York y Los Angeles AMDA. ( American Musical and Dramatic Academy), gracias al convenio que tenemos con esa institución”, destaca la artista nacional.

Performing Arts tiene al frente a Stephanie y a su hermano Macs Cayo.(Foto: José Rojas Bashe)

En 2019, ocho alumnos fueron becados por AMDA. Uno de ellos fue Daniel Prado, un talentoso joven venezolano, que llegó al Perú huyendo de las injusticias cometidas por autoridades policiales en su país. “Es un talentazo, recibió la beca de cuatro años, está muy feliz, aprendió inglés y ahora cada vez que mira al pasado, se siente satisfecho y agradecido por todo lo que está consiguiendo afuera. La beca le cambió la vida”, asegura Stephanie.

Primeros pasos

Cuando tenía 15 años, después de protagonizar la telenovela “Besos robados”, la menor de las hermanas Cayo viajó a Colombia en busca de nuevas y mejores oportunidades laborales. Siendo tan unida a su familia, separarse de esta fue la prueba más dura que le tocó afrontar.

“Estuve mucho tiempo lejos de casa. Antes de irme, le dije a mi familia que nos íbamos a dejar de ver durante algún tiempo, que me iba a vivir sola a un país que no conozco, pero que lo hacía por mi futuro. Para triunfar en la vida tiene que haber compromiso y sacrificio. Yo, por ejemplo, dejé de salir con mis amigas, de ir a fiestas, aunque nunca me gustaron. Me dediqué a trabajar, llegaba a los ensayos con los guiones aprendidos y las páginas marcadas. Siempre he sido muy aplicada. Creo que eso es importante para que te tomen en cuenta siendo chiquita”, aclara Stephanie.

“Que te motiven también es determinante. Cuando Lady Gaga hizo la película “A Star Is Born” (Nace una estrella) se la pasó diciendo: ‘Solo necesitas en un cuarto repleto de gente, una persona que crea en ti. Y esa persona te puede cambiar la vida. Eso es muy cierto”, enfatiza.

Luego de grabar “Force of Nature” (”Fuerza de la naturaleza”), en 2019, película en la que compartió roles con Mel Gibson, Stephanie Cayo grabó en Perú “Mochileros”, largometraje que estrenará Netflix en febrero de 2022.

“Esta película representó volver a trabajar en mi país después de muchísimos años, además, de la mano de Bruno Ascenzo, uno de mis mejores amigos. Durante el rodaje me sentí cuidada, querida, fue una experiencia muy bonita. Hemos tenido la suerte de filmar en lugares hermosos: Cusco, Paracas, Puno, Lima, también estuvimos en Machu Picchu tuvimos la suerte de tener todo el parque para nosotros. Solo estuvieron dos turistas. Qué bonito, el mundo va a poder ver todo esto”, reflexiona.

Stephanie, quien este año volvió a ser nominada en Los 100 rostros más bellos del mundo, asegura que nunca su belleza física ha sido un obstáculo para ser vista y escuchada por su trabajo.

“Cuando empecé actuando me veían por lo chiquita, pero no por lo guapa. Los personajes que me dan ahora son más interesantes que cuando era pequeña”, asegura la protagonista de “Club de Cuervos”.

Florece

En agosto de este año, Cayo dio a conocer que estaba separada de su todavía esposo, Chad Campbell, luego de ocho años de romance y tres de matrimonio. Tras ello se especuló que la artista peruana había iniciado una relación amorosa con el actor español Maxi Iglesias, su coprotagonista en “Mochileros”.

“¿Si estoy enamorada actualmente, si tengo un romance con Maxi Iglesias? Eso no te puedo responder”, señala la actriz tras aclarar que se encuentra en una etapa de prosperidad y crecimiento personal.

“Estoy en una etapa de florecimiento. He pasado este año muchas cosas, he aprendido mucho de mí, aprendí a mirarme, a quererme, a ser mi mejor amiga, a disfrutar de mi compañía, de mi tiempo a solas, me he enfocado a mi trabajo”, añade, para luego aclarar que está dispuesta a volverse a enamorar.

Stephanie asegura que se encuentra en una etapa de "florecimiento".

Stephanie Cayo pasa sus días entre España, Perú y Estados Unidos concretando los proyectos laborales que tiene pendientes.

“Estoy muy abocada a Performing Arts, al guion original que estoy produciendo, seguramente ruedo una serie en enero (2022), y estreno mochileros en febrero. Y ‘Amalgama’, la película con Carlos Cuarón, se estrena el 9 de diciembre. Cómo no amar esta carrera que me da tanto”, subraya.

