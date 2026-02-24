Stephanie Cayo ha vuelto a ser el centro de la noticia luego que el programa “Magaly TV, la firme” deslizara la posibilidad de que la actriz peruana estaría en una posible relación con el cantante Alejandro Sanz.

De acuerdo a un reciente informe del programa conducido por Magaly Medina, la actriz nacional aparece junto al español durante algunos conciertos de su gira. Además, ambos muestran una química peculiar.

Stephanie Cayo y Alejandro Sanz han coincidido en varias fechas del tour del cantante en Colombia y Ecuador, hecho que ha despertado diversas versiones en redes sociales.

Stephanie Cayo aviva rumores de posible relación con Alejandro Sanz tras acompañarlo en su gira. (Foto: Captura de video)

“Acá en Perú, pues estaría saliendo, teniendo un romance, nada menos que con la menor de las hermanas Cayo, Stephanie Cayo, porque de pronto se siguen, se dan likes y ella ha estado en el concierto que tuvo el español en Colombia, en Ecuador. Y van a ver ustedes unas imágenes que nos hablarían de que esto va más allá de una simple amistad y que él la ha invitado como una fan”, dijo Magaly Medina en su programa.

En el reportaje de “Magaly TV, la firme” se puede ver a Stephanie Cayo en una zona privilegiada del Movistar Arena de Colombia, donde Alejandro Sanz ofreció un show el pasado 14 de febrero, Día de San Valentín.

Además, en las imágenes se puede ver que la actriz posa con el equipo del artista e incluso al lado de Alejandro Sanz con total naturalidad, lo que confirmaría una cercanía entre ambos.

Stephanie Cayo aviva rumores de posible relación con Alejandro Sanz tras acompañarlo en su gira. (Foto: Captura de video)

Por si fuera poco, otro momento resaltante de “Magaly TV, la firme” fueron las imágenes de Alejandro Sanz al terminar su show en Ecuador, donde se despidió de sus fans y tomó a Stephanie de la mano para retirarse del escenario.

Cabe resaltar que esta no es la primera vez en la que Stephanie Cayo y Alejandro Sanz son vinculados sentimentalmente, ya que los rumores iniciaron en el 2023. En aquella oportunidad fue la actriz quien descartó el romance y aclaró que solo eran amigos”.