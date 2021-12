Tras semanas de especulaciones, la actriz peruana Stephanie Cayo confirmó - a través de redes sociales- su romance con su compañero español Maximiliano Iglesias.

En una publicación de Instagram, que está acompañada por tres fotografías de la pareja, Cayo señaló que todo lo que venga desde el amor es hermoso.

“Tu cara es hermosa, tus ojos son para escribir un poema, lo que muestras un sueño y lo que todos sabemos que puedes hacer. Pero lo más increíble de todo… que no mucha gente tiene la suerte de conocer, es todo lo que no muestras... lo que llevas por dentro, que es infinitamente más hermoso (como si eso fuera posible)”, se lee en el post.

Asimismo, la actriz reveló que “se quieren en los lugares de sombra alimentando el alma con una amistad bonita, y se tocan el corazón con un amor que no requiere ni una sola explicación”. “Eres un regalo Maximiliano. Y el presente es eso. Un regalo”,

Cabe recordar que la semana pasada, Maxi Iglesias también publicó unas fotografías junto a Stephanie afirmando que es mucho más que una amiga.

“El filósofo británico Francis Bacon dijo que la amistad duplica las alegrías y divide las angustias por la mitad. Si ‘quien tiene un amigo tiene un tesoro’ entonces… cuando es mucho más que una amiga... ¿Qué hay más que un tesoro?”, indicó.

Los actores se conocieron durante el rodaje de “Mochileros”, la primera película de Netflix producida en el Perú por la empresa Tondero. En noviembre pasado, Stephanie Cayo dijo a El Comercio que estaba en una etapa de florecimiento.

“¿Si estoy enamorada actualmente, si tengo un romance con Maxi Iglesias? Eso no te puedo responder. (…) Estoy en una etapa de florecimiento. He pasado este año muchas cosas, he aprendido mucho de mí, aprendí a mirarme, a quererme, a ser mi mejor amiga, a disfrutar de mi compañía, de mi tiempo a solas, me he enfocado a mi trabajo”, puntualizó.

