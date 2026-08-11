Stephanie Cayo y la familia de Alejandro Sanz disfrutaron de sus primeras vacaciones por las costas de la ciudad española Mallorca. (Foto: Instagram / @unlunar)
Stephanie Cayo y la familia de Alejandro Sanz disfrutaron de sus primeras vacaciones por las costas de la ciudad española Mallorca. (Foto: Instagram / @unlunar)
Por Redacción EC

Stephanie Cayo y Alejandro Sanz viven un nuevo capítulo en su relación. La actriz peruana demostró la confianza que tiene con su pareja y disfrutó de sus primeras vacaciones junto al cantante español y sus cuatro hijos, durante una escapada familiar por las costas de Mallorca, en España.

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