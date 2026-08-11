Stephanie Cayo y Alejandro Sanz viven un nuevo capítulo en su relación. La actriz peruana demostró la confianza que tiene con su pareja y disfrutó de sus primeras vacaciones junto al cantante español y sus cuatro hijos, durante una escapada familiar por las costas de Mallorca, en España.

La pareja gozó de una jornada a bordo del yate El Macann, una embarcación de 24 metros de longitud y cuatro camarotes. El viaje reunió a Alejandro Sanz, Stephanie Cayo y sus cuatro hijos: Manuela, de 25 años; Alexander, de 23; Dylan, de 15; y Alma, de 12.

Durante el paseo por el Mediterráneo, la familia aprovechó diferentes actividades acuáticas. Alejandro Sanz, Stephanie Cayo y la menor de sus hijos incluso realizaron un recorrido en moto de agua, mientras que el resto del grupo disfrutó de kayaks, esnórquel y otros momentos de diversión.

Posteriormente, el grupo se trasladó en una lancha hasta una playa cercana, donde se bañaron y tomaron el sol antes de regresar al yate. Las imágenes publicadas en redes sociales muestran a Stephanie Cayo compartiendo con los hijos del cantante y participando de manera natural en las actividades familiares.

La actriz peruana también compartió fotografías de la escapada en sus redes sociales. Entre las imágenes aparece junto a Alejandro Sanz y una fotografía en la que ambos se besan, una de las muestras de afecto que la pareja ha hecho públicas desde que oficializó su romance.

Cabe destacar que estas vacaciones representan el primer verano que Stephanie Cayo y Alejandro Sanz pasan juntos. Antes de llegar a Mallorca, ambos también disfrutaron de días en Ibiza y Cádiz, además de una jornada en barco por la bahía de Algeciras junto al círculo cercano del cantante.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo ya no ocultan su amor y presumen su felicidad en redes sociales. (Foto: Instagram / @alejandrosanz)

Como se sabe, el romance entre Stephanie Cayo y Alejandro Sanz comenzó a hacerse público a inicios de 2026 y fue oficializado en abril, cuando el artista compartió una fotografía de ambos. Desde entonces, la pareja ha mostrado públicamente su cercanía, incluyendo una presentación conjunta en Las Vegas.